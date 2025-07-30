بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

المصري يطالب البلديات بحصر عقود الإيجار المتعلقة بجماعة الإخوان المحظورة

5 ساعات ago
المصري يطالب البلديات بحصر عقود الإيجار المتعلقة بجماعة الإخوان المحظورة

وطنا اليوم:اوعز وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري الى حصر الأموال المنقولة وغير المنقولة أو أي عقود إيجار أحد طرفيها جماعة الاخوان المسلمين المحظورة او أي عقود ايجار كان أحد طرفيها ذات الجماعة.
ووجه المصري كتابا الى رؤساء البلديات لحصر هذه العقارات.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:49

كاتس: إذا لم تعلن حماس إطلاق سراح المحتجزين قريبا فستدفع ثمنا باهظا جدا

20:38

إلى السيدة فيروز.. صوت الصباحات السورية وعطر الزمن الجميل

20:34

إجلاء ١١٢ مواطنًا أردنيًّا ورعايا من دول صديقة من محافظة السويداء الى المملكة

20:17

مشاركون في لقاء الملك: الأردن يقود جهدًا نوعيًا ومؤثرًا تجاه الفلسطينيين وإغاثة غزَّة

20:12

مجموعة كابيتال بنك تحقق أرباحاً قياسية قدرها 94.2 مليون دينار خلال النصف الأول من عام 2025 بنمو 34%

20:10

شاب يتعرض للسلب والسرقة الإيذاء في عمان

19:35

العين السابق عبدالحكيم محمود الهندي يكتب : بعد كلام الملك يسكت كل كلام

19:33

الخارجية : لا أردنيين بين ضحايا فيضانات الأمطار في الصين

19:26

موجات التسونامي المتوحشة.. تقطع آلاف الأميال وترتفع 20 متراً

19:20

التربية: غرفتا عمليات لمتابعة إجراءات سير امتحانات الثانوية العامة

19:09

القوات المسلحة ونظيرتها الإماراتية تنفذان إنزالين جويين على قطاع غزة

19:08

بانوراما رجالات جرش ندوة نظمها منتدى جبل العتمات الثقافي

وفيات
وفيات الأربعاء 30-7-2025وفيات الثلاثاء 29-7-2025المشجع الوفي لنادي الحسين الطفل عبدالله العلاونة في ذمة اللهوفيات الاثنين 28-7-2025وفيات الأحد 27-7-2025