المصري يطالب البلديات بحصر عقود الإيجار المتعلقة بجماعة الإخوان المحظورة

وطنا اليوم:اوعز وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري الى حصر الأموال المنقولة وغير المنقولة أو أي عقود إيجار أحد طرفيها جماعة الاخوان المسلمين المحظورة او أي عقود ايجار كان أحد طرفيها ذات الجماعة.

ووجه المصري كتابا الى رؤساء البلديات لحصر هذه العقارات.