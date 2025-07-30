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شاب يتعرض للسلب والسرقة الإيذاء في عمان

5 ساعات ago
شاب يتعرض للسلب والسرقة الإيذاء في عمان

وطنا اليوم:تعرض شاب ثلاثيني، يعمل على مركبة خاصة لنقل الركاب، مقابل الأجر، للسلب والسرقة والإيذاء، من شخص مجهول شرقي عمان.
وقال مصدر أمني، أن أحد الأشخاص، استخدم إحدى المركبات الخصوصي، التي تعمل في نقل الركاب مقابل الأجر، وطلب من السائق (المجني عليه)، إيصاله، وفي الطريق طلب منه التوقف على يمين الشارع، وهناك كانت المنطقة، خالية من المارة والسكان.
وأضاف، أن الراكب كان يحوز أداة حادة، وأشهرها على السائق، وتمكن من سلبه مبلغ مالي، تحت التهديد، وضرب بها السائق على رأسه، ما تسبب له بجرح قطعي، وسرق المركبة، ولاذ بالفرار، تاركاً السائق بتلك المنطقة، وتقدم الأخير بشكوى بحق الراكب.


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