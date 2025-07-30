بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

التربية: غرفتا عمليات لمتابعة إجراءات سير امتحانات الثانوية العامة

30 يوليو 2025
التربية: غرفتا عمليات لمتابعة إجراءات سير امتحانات الثانوية العامة

وطنا اليوم:أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تشكيل غرفة عمليات في مركز الوزارة وأخرى في إدارة الامتحانات والاختبارات، لمتابعة إجراءات سير امتحانات الثانوية العامة (التوجيهي)، الصف الحادي عشر.
وبينت الوزارة أن غرفتي العمليات ستناط بهما متابعة مجريات امتحان الثانوية العامة، واستقبال الملاحظات والاستفسارات الواردة من الطلبة والمجتمع المحلي، وإعداد تقرير يومي يتضمن هذه الملاحظات والمعالجات التي تمت عليها.
وعممت الوزارة أرقام هواتف غرفتي العمليات على مديري الإدارات في مركز الوزارة ومديري التربية والتعليم ، إضافة إلى نشرها للمجتمع المحلي على موقعها الإلكتروني وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي وهي:
أرضي، (065692368)،( 065699916)
تلفاكس، (5666492)
خلوي (0791881434)، (0791881435)، (0791881436)، (0791881439).

وكانت الوزارة قد ذكرت سابقاً ، أن موعد الجلسة الأولى للامتحان تبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحاً، داعية الطلبة للحضور إلى قاعات الامتحان قبل ساعة من بدء كل جلسة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:49

كاتس: إذا لم تعلن حماس إطلاق سراح المحتجزين قريبا فستدفع ثمنا باهظا جدا

20:38

إلى السيدة فيروز.. صوت الصباحات السورية وعطر الزمن الجميل

20:34

إجلاء ١١٢ مواطنًا أردنيًّا ورعايا من دول صديقة من محافظة السويداء الى المملكة

20:25

المصري يطالب البلديات بحصر عقود الإيجار المتعلقة بجماعة الإخوان المحظورة

20:17

مشاركون في لقاء الملك: الأردن يقود جهدًا نوعيًا ومؤثرًا تجاه الفلسطينيين وإغاثة غزَّة

20:12

مجموعة كابيتال بنك تحقق أرباحاً قياسية قدرها 94.2 مليون دينار خلال النصف الأول من عام 2025 بنمو 34%

20:10

شاب يتعرض للسلب والسرقة الإيذاء في عمان

19:35

العين السابق عبدالحكيم محمود الهندي يكتب : بعد كلام الملك يسكت كل كلام

19:33

الخارجية : لا أردنيين بين ضحايا فيضانات الأمطار في الصين

19:26

موجات التسونامي المتوحشة.. تقطع آلاف الأميال وترتفع 20 متراً

19:09

القوات المسلحة ونظيرتها الإماراتية تنفذان إنزالين جويين على قطاع غزة

19:08

بانوراما رجالات جرش ندوة نظمها منتدى جبل العتمات الثقافي

وفيات
وفيات الأربعاء 30-7-2025وفيات الثلاثاء 29-7-2025المشجع الوفي لنادي الحسين الطفل عبدالله العلاونة في ذمة اللهوفيات الاثنين 28-7-2025وفيات الأحد 27-7-2025