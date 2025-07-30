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القوات المسلحة ونظيرتها الإماراتية تنفذان إنزالين جويين على قطاع غزة

30 يوليو 2025
القوات المسلحة ونظيرتها الإماراتية تنفذان إنزالين جويين على قطاع غزة

وطنا اليوم:نفّذت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، اليوم الأربعاء، دفعة جديدة من عمليات الإنزال الجوي لإيصال المساعدات الإغاثية إلى الأشقاء في قطاع غزة، بالتعاون مع القوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة، استمراراً للجهود الإنسانية المشتركة التي تبذلها المملكة دعماً للفلسطينيين في ظل الظروف التي يمر بها القطاع.
وجرت عمليات الإنزال باستخدام طائرتين من نوع (C-130) تابعتين لسلاح الجو الملكي الأردني ونظيرتها الإماراتية، بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، حيث تم إنزال (16) طناً من المواد الغذائية وحليب الأطفال في مختلف مناطق قطاع غزة، ليصل إجمالي الحمولة التي تم إنزالها خلال الأيام الماضية نحو (73) طناً من المواد الأساسية، وفق آلية تضمن وصول المساعدات بكفاءة عالية.
وبذلك، يصل عدد عمليات الإنزال التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي إلى (130) عملية إنزال، إضافة إلى (270) عملية إنزال تم تنفيذها بمشاركة عدد من الدول الشقيقة والصديقة، في إطار جهود تكاملية لدعم القطاع جواً.


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