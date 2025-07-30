وصول الدفعة الثامنة من أطفال غزة للعلاج في الأردن

وطنا اليوم:نفذت القوات المسلحة الأردنية، الأربعاء، عملية إجلاء بري لـ 34 مريضاً من قطاع غزة برفقة 97 مرافقاً، ضمن مبادرة جلالة الملك عبدالله الثاني لاستقبال مرضى القطاع للعلاج في الأردن.

وأشار العميد الدكتور أحمد الصبيحات، قائد طب الميدان في الخدمات الطبية الملكية، إلى أن هذه العملية هي الإجلاء الثامن الذي تنفذه الخدمات الطبية، ليصل إجمالي الأشخاص الذين تم استقبالهم منذ إطلاق المبادرة في آذار الماضي إلى 494 شخصاً، منهم 151 مريضاً و343 مرافقاً.

وأشار العميد الصبيحات الأربعاء، إلى أن غالبية المرضى المُجلين هم من الأطفال، تتراوح أعمارهم بين 7 أشهر و14 عاماً، باستثناء ثلاثة بالغين.

وأوضح أن عدد من المرضى يعانون من السرطان ويتلقون العلاج في مركز الحسين للسرطان، فيما يعاني آخرون من حالات فشل كلوي، أمراض قلب، حروق، كسور، وإصابات متعددة ناجمة عن القصف والحرب، تتطلب عمليات جراحية وتجميلية وتركيب أطراف صناعية.

وأكد أن جميع المرضى يتلقون العلاج مجاناً بأمر ملكي، ويتم توزيعهم على مستشفيات متخصصة، بما فيها مركز الحسين للسرطان ومستشفيات القطاع الخاص

.وفي سياق متصل، أكد العميد الصبيحات أن القوات المسلحة الأردنية سيرت، فجر الأربعاء، قافلة إغاثية لتزويد المستشفى الميداني الأردني في خان يونس بجنوب غزة، محملة بالأدوية، الأغذية، المستلزمات الطبية، والأطراف الصناعية.

وأوضح أن القافلة وصلت عبر معبر كرم أبو سالم، لدعم عمل مستشفى جنوب غزة الذي قدم خدماته لأكثر من 291 ألف مراجع في جنوب غزة، وأجرى 23,227 عملية جراحية كبرى وصغرى.

وأضاف الصبيحات أن المستشفيات الميدانية الأردنية في قطاع غزة والضفة الغربية، والتي تشمل خمسة مستشفيات (ثلاثة في الضفة الغربية واثنان في غزة)، قدمت خدماتها لأكثر من 570 ألف مراجع، وأجرت حوالي 26,468 عملية جراحية.

وأشار إلى أن هذه المستشفيات تُزوَّد بشكل مستمر بالمستلزمات الطبية والأغذية، مع تبديل الطواقم كل ثلاثة أشهر لضمان استمرارية عملها بكفاءة.

كما تحدث العميد الصبيحات عن مبادرة “استعادة الأمل” التي أطلقها جلالة الملك في سبتمبر 2024، والتي تهدف إلى تركيب أطراف صناعية للمتضررين من الحرب في غزة. وأكد أن العيادات المتنقلة تمكنت من تركيب 557 طرفاً صناعياً خلال الأشهر العشرة الماضية، مع تزويد هذه العيادات بالمستلزمات والفنيين المختصين بشكل دوري.

وأشاد الصبيحات بجهود القوات المسلحة الأردنية، بما في ذلك سلاح الجو الملكي الذي نفذ 398 إنزالاً جوياً، منها 129 إنزالاً أردنياً خالصاً و269 بالتعاون مع دول أخرى، لإيصال مئات الأطنان من المساعدات إلى غزة.

وأكد أن هذه الجهود تأتي بمتابعة مباشرة من جلالة الملك ورئيس هيئة الأركان المشتركة، مع التأكيد على التزام الأردن بدعم الأشقاء الفلسطينيين في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها.