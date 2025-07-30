بانوراما رجالات جرش ندوة نظمها منتدى جبل العتمات الثقافي

كتب نهار حسن : جرش

وطنا اليوم – رعى محافظ جرش مالك خريسات الندوة التاريخية التي نظمها منتدى جبل العتمات الثقافي بعنوان بانوراما رجالات جرش تحدث فيها خالد بني مصطفى والدكتور محمد محاسنه حول المغفور له الشيخ علي باشا الكايد العتوم

وأدارها الصحفي الدكتور حسن نهار محاسنه في موقع مهرجان جرش .

واستهلت الندوة بعرض إلكتروني وقراءة الفاتحة على روح المغفور له الشيخ علي باشا وعلى ارواح شهداء الجيش العربي الأردني وشهداء غزة.

وقدم الوجه العشائري خالد بني مصطفى عرضا حول نسب الباشا الذي يتصل بعائلته الكايد العتوم مؤكدا أن المرحوم علي باشا شكل سيرة في بدايات الدولة الأردنية وميسرة في حياته السياسية والاجتماعية .

وعرض بني مصطفى مساهمات الباشا علي الكايد العتوم في صياغة المرحلة الاردنية في البدايات وما بعدها وعلاقته مع زعماء الدروز ومساهماته في حل الخلاف بين عشائر الشمال وعشائر بني صخر..

كما تتطرق الى دوره في مسالة تسوية الاراضي الحكومية وبما يظهر دوره الوطني وعلاقته بالامير عبدلله بن الحسين ودوره في العفو عن كليب الشريده.

من جهته استعرض الدكتور محمد حسين محاسنه سيرة الباشا الذاتية وانجازاته مؤكدا انتسابة الى فخذ الكايد العتوم في بلدة سوف ذات الأصالة الاردنية والنسب الرفيع .

كما اشار د. المحاسنه الى المنصب الوزاري الذي شغله العتوم وهو وزيرا للمواصلات في عهد وزارة توفيق ابو الهدى عام 1939 اضافة الى دوره في وضع انتاجه لصالح المجهود الحربي حيث ذهب الى ديوان الامير عبدلله وتكفل امامه بتقديم جميع انتاج ارضه في منطقة وادي الدير خدمة للمجهود الحربي، .

وبين انه نتيجة لذلك شكلت لجنة من زعماء المنطقة لجمع التبرعات من المواطنين اصحاب الاراضي وكانت مبادرة الشيخ علي الكايد العتوم هذه اول المشاركات الشعبية في دعم المجهود الحربي فيما اذا تعرض الاردن للعدوان من قبل المانيا وحلفائها انذاك .

واوصى د. محاسنه بضرورة الاهتمام بالقصر الاثري الموجود بلدة سوف والذي يشكل معلما تاريخيا وحضاريا للعائلة وللاردن.

وكان المهندس خلدون عتمة رئيس المنتدى قد أشار بعد الاستماع إلى ان هذا النشاط الثقافي والاجتماعي جاء بالتعاون والمشاركة مع فعاليات مهرجان جرش لدورته التاسع والثلاثون بعنوان بانوراما رجالات جرش وهنا الأردن ومستمرون بالإنجاز.

وفي نهاية الندوة كرم معالي د. عاطف عضيبات عضو اللجنة العليا لمهرجان جرش و المهندس خلدون عتمه رئيس منتدى جبل العتمات الثقافي ومدير مسرح الصوت والضوء محمد الاصغر محاسنه المشاركين بالندوة فيما القى القاضي العسكري السابق احمد الحلمي احد احفاد الباشا كلمة عبر فيها عن شكره للمنظمين والمتحدثين والحضور .

وحضر الندوة رئيس بلدية جرش اللواء المتقاعد محمد بني ياسين والسفير الاردني السابق في السعودية علي الكايد والقاضي العسكري السابق احمد حلمي الكايد وعلي شافع الكايد من وزارة الداخلية وجمهور غفير من احفاد وذريات الباشا ووجهاء وومثلي الموسسات الحكومية والخاصة وقيادات نسائية من المجتمع المحلي.