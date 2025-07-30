اتفاقية لدعم خدمات المياه للاجئين السوريين في الأردن

وطنا اليوم:وقعت منظمة اليونيسف في الأردن ووزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية البريطانية، اليوم الأربعاء، اتفاقية جديدة بقيمة 1.5 مليون جنيه استرليني، لدعم استمرار تقديم خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة لأكثر من 100 ألف لاجئ سوري يقيمون في مخيمي الزعتري والأزرق.

وقال ممثل “اليونيسف” في الأردن، فيليب دوامل، إن هذا الدعم سيمكن المنظمة من مواصلة توفير خدمات المياه النظيفة والصرف الصحي لآلاف العائلات السورية، إذ تعد هذه الخدمات أساسية لصحة ورفاة وكرامة الأطفال السوريين وعائلاتهم في المخيمات، معبرا عن شكره للحكومة البريطانية على الشراكة المستمرة في الأردن خلال السنوات الماضية.

من جهته، قال السفير البريطاني في الأردن، فيليب هول، إن هذه الشراكة تجسد التزام المملكة المتحدة بمساعدة اللاجئين في الأردن على عيش حياة كريمة، وتوفير المياه اللازمة لاستمرار الحياة.

يشار إلى أن التمويل سيساهم بمواصلة تشغيل وصيانة أنظمة المياه والصرف الصحي المركزية في كلا المخيمين خلال الفترة من تموز الحالي وحتى آذار 2026، ويأتي هذا الدعم في وقت حرج، إذ تواجه الاستجابة الإنسانية في الأردن فجوات تمويلية كبيرة على الرغم من استمرار الاحتياجات الملحة