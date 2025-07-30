الزراعة تكشف عن إنشاء 757 بئراً وبركة لجمع مياه الأمطار

وطنا اليوم:كشفت مديرية إدارة المشاريع في وزارة الزراعة، عن إنشاء 757 بئرا وبركة زراعية خلال النصف الأول من العام الحالي.

وأوضحت بيانات وزارة الزراعة، أن عدد الآبار المخصص لجميع المحافظات يبلغ 3105 آبار، أنجز 757، منها فيما يبلغ عدد الآبار التي ما تزال قيد الإنجاز 1928 بئرا، بنسبة إنجاز بلغت 24%.

وأشارت البيانات إلى أن محافظة الكرك فيها أكثر نسبة إنجاز للآبار، إذ بلغ عدد الآبار المنجزة 113 بئرا من أصل 257 مخصصة للمحافظة وبنسبة إنجاز 44%.

بينما كانت محافظة مأدبا أقل محافظة في نسبة إنجاز الآبار، إذ جرى إنجاز 9 آبار من أصل 275 بئرا، بنسبة إنجاز بلغت 3%.

وأوضحت المديرية، أن العمل جار على تنفيذ 1928 اتفاقية، إذ يستكمل العمل خلال فترة تمتد حتى 60 يوما لتصبح نسبة الإنجاز بتاريخ 1 أيلول المقبل 86%.

وتُعد آبار جمع مياه الأمطار من الوسائل الحيوية لتعزيز الأمن المائي في الأردن، خاصة في المناطق الزراعية والريفية، حيث تُستخدم هذه الآبار لتجميع مياه الأمطار لاستخدامها في الزراعة وسقاية المواشي، مما يساهم في تخفيف الضغط على مصادر المياه التقليدية.

وكانت وزارة الزراعة قالت إنها نفذت خلال السنوات العشر الأخيرة ما يقارب 12 ألف بئر بسعة تخزينية تُقدّر بقرابة 348 ألف م³ من مياه الأمطار.

وعن إنجازات مشاريع الحصاد المائي فقد تم اختيار 47 موقعا مناسبا للحصاد المائي بعد دراسات ميدانية شاملة، فيما بلغ عدد المواقع قيد التنفيذ 26 بعد توقيع أوامر المباشرة.

واستهدفت مشاريع الحصاد المائي عمان والكرك والطفيلة ومعان والعقبة والمفرق