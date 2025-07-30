وزير الاتصالات وتقانة المعلومات السوري يزور هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

وطنا اليوم:في إطار تعزيز أواصر التعاون بين المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد، قام وزير الاتصالات وتقانة المعلومات السوري عبد السلام هيكل يرافقه وفد رسمي متخصص بزيارة الى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بحضور وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي السميرات بهدف الاطلاع على تجربة الهيئة في تنظيم قطاعي الاتصالات والبريد، وبحث آفاق التعاون المستقبلي بين البلدين الشقيقين.، وكان في استقبال الوفد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس بسام فاضل السرحان وأعضاء مجلس المفوضين وعدد من المعنيين في الهيئة .

وفي بداية الزيارة، رحب وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي السميرات بزيارة الوزير السوري والوفد المرافق له والتي جاءت لتؤكد عمق العلاقات الأخوية بين الأردن وسوريا والتزاماً بتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، مؤكداً ان اجتماع اليوم يهدف الى عرض التجربة الأردنية في تطوير قطاع الاتصالات والتحول الرقمي، والاطلاع على اليات التنظيم والتشريعات الناظمة للقطاع، إضافة الى بحث مجالات التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين البلدين.

وأشار السميرات الى أهمية التنسيق المستمر مع الجانب السوري، وتعزيز الشراكة بين الجهات التنظيمية والشركات العاملة في البلدين الذي من شأنه ان يسهم في تحسين الخدمات وتوسيع فرص التعاون الإقليمي في المجال الرقمي.

من جانبه، أثنى رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس بسام السرحان على الجهود التي يبذلها الاشقاء في الجمهورية العربية السورية في سبيل تعزيز العمل المشترك في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد، مشيداً بهذه الزيارة التي تعكس عمق العلاقات المتجذرة بين البلدين، ومؤكداً أهمية الاستفادة وتبادل الخبرات والمعارف المتخصصة في قطاع الاتصالات، الذي يُعدّ ركيزة أساسية في دعم التنمية الاقتصادية والتحول الرقمي.

واستعرض السرحان الدور الحيوي الذي تقوم به الهيئة في تشجيع المنافسة بين الشركات العاملة، وتحفيز الاستثمار، وإدخال خدمات وتقنيات جديدة تواكب التطورات المتسارعة في هذا القطاع، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. مؤكداً استعداد الهيئة الدائم للتعاون مع الجانب السوري، وتقديم الخبرات الأردنية المتراكمة في مجال التنظيم والإشراف على القطاع، لتمكين الجانب السوري من تعزيز منظومة الاتصالات لديه وتحديث بنيته التحتية، بما يتماشى مع المتطلبات التقنية العالمية. حيث سيقوم الجانبان الأردني والسوري بالتحضير لتوقيع مذكرة تفاهم مشتركة في المستقبل القريب تسهم في اتاحة الفرصة لتبادل المعارف والخبرات الفنية بين الطرفين في يتعلق بمسائل التنظيم، وتوحيد الجهود المشتركة في المحافل الدولية.

بدوره، أعرب وزير الاتصالات وتقانة المعلومات السوري عبد السلام هيكل عن إعجابه بالتجربة الأردنية في مجال ادخال خدمات الاتصالات المتطورة والتكنولوجيات الحديثة التي تواكب المتغيرات العالمية، وبالمكانة الرفيعة التي تحظى بها المملكة في كافة المحافل الدولية والمنجزات المتحققة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والامن السيبراني وريادة الاعمال، مشيداً بالكفاءات الأردنية العاملة في الهيئة ودورها في إيجاد قطاع اتصالات متطور ومواكب للمتغيرات العالمية، والتي باتت مثالاً يُحتذى به في المنطقة. إضافة الى أهمية الدور الذي تلعبه شركات القطاع الخاص الأردني في تعزيز مسيرة قطاع الاتصالات المحلي، مؤكداً سعي بلاده للاستفادة من هذه التجربة الرائدة، وتوظيف الخبرات الأردنية في تطوير قطاع الاتصالات السوري، بما يحقق التكامل والتعاون المثمر بين البلدين.

واستكمل الوفد الزائر لقاءاته في مبنى الهيئة، وذلك بعقد لقاء مع مسؤولي وممثلي شركات الاتصالات المتنقلة وشركات الالياف الضوئية في المملكة وممثل الرابطة الدولية لمشغلي الهواتف المتنقلة، حيث تم التباحث في فرص الاستثمار المتاحة في السوق السوري، والتأكيد على أهمية الاستفادة من البيئة الاستثمارية الواعدة هناك، لاسيما في ظل جهود الحكومة السورية لتطوير قطاع الاتصالات وتهيئة الأرضية المناسبة لجذب الاستثمارات.

وتضمنت الزيارة جولة ميدانية في مرافق الهيئة، شملت الاطلاع على آلية مراقبة الترددات وأجهزة التفتيش المتقدمة المستخدمة لضمان جودة الخدمات والتقيد بالمعايير الفنية والتنظيمية.