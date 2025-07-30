في غضون 24 ساعة.. وفاة 7 فلسطينيين بسبب المجاعة في غزة

وطنا اليوم:في اليوم الـ663 من حرب الإبادة على غزة، كثّف جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف طالبي المساعدات الإنسانية، تزامنا مع اشتداد المجاعة التي تحصد أرواح مزيد من الفلسطينيين.

فقد أكدت مصادر طبية في القطاع استشهاد 13 فلسطينيا بوسط وجنوب القطاع وإصابة أكثر من 20 بجروح بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مراكز المساعدات، كما أصيب 7 فلسطينيين بقصف إسرائيلي أثناء انتظارهم في طابور للحصول على المياه برفح.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة في القطاع ارتفاع عدد الوفيات بسبب المجاعة إلى 154 منها 89 طفلا.

وكان مدير مجمع الشفاء الطبي أعلن أمس الثلاثاء أن القطاع دخل المرحلة الثالثة من المجاعة، بينما أكد “برنامج الأغذية العالمي” أن حدود المجاعة في غزة تجاوزت حدين من أصل ثلاثة.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأربعاء، استشهاد 7 فلسطينيين بسبب المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة، من بينهم طفل، خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 154، من بينهم 89 طفلا.

ووفق تحذير صادر من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي صدر يوم أمس الثلاثاء، فإن قطاع غزة يواجه خطر المجاعة الشديد إذ وصلت مؤشرات استهلاك الغذاء والتغذية إلى أسوأ معدلاتها منذ بداية الحرب الحالية.

وأوضح التقرير تجاوز اثنين من العتبات الثلاث للمجاعة في أجزاء من قطاع غزة، مع تحذير برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) من نفاد الوقت لإطلاق استجابة إنسانية شاملة.

وذكر بيان صحفي مشترك صادر عن وكالات أممية أن “الصراع المستمر وانهيار الخدمات الأساسية والقيود الشديدة على توصيل وتوزيع المساعدات الإنسانية، المفروضة على الأمم المتحدة، كل ذلك أدى إلى ظروف كارثية للأمن الغذائي لمئات آلاف الأشخاص بأنحاء قطاع غزة”.