بلجيكا تطلق عملية جوية لنقل مساعدات إنسانية إلى غزة عبر الأردن

وطنا اليوم:قال وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو، إن بلاده أطلقت مبادرة لإرسال المساعدات الإنسانية عبر الإنزالات الجوية إلى قطاع غزة، بالتنسيق مع الأردن.

وأضاف عبر منصة (إكس) أن “وزارات الشؤون الخارجية والدفاع والجهات الأخرى أعلنوا عن تنسيق مشترك لإطلاق عملية بلجيكية لنقل وإسقاط المساعدات الإنسانية جوًا إلى قطاع غزة، مع التأكيد في المقام الأول على ضرورة السماح بدخول الشاحنات إلى داخل القطاع”.

وتابع بريفو أنه “ستُقلع قريبًا طائرة من طراز A400M تابعة للجيش البلجيكي، محمّلة بمساعدات إنسانية مقدمة من فريق B-FAST، إلى العاصمة الأردنية عمّان، لتسليمها إلى سكان غزة. وتتضمن هذه المساعدات بشكل رئيسي معدات طبية ومواد غذائية”.

وأكدت الحكومة البلجيكية أن اهتمامًا خاصًا سيُولى لضمان تنفيذ هذه العمليات بأقصى درجات الأمان، حمايةً لمليوني فلسطيني اضطروا إلى التواجد في أقل من خُمس مساحة قطاع غزة