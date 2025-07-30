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ضبط 3 أشخاص احتالوا مالياً على مواطنين بعد التواصل معهم إلكترونيًا

30 يوليو 2025
ضبط 3 أشخاص احتالوا مالياً على مواطنين بعد التواصل معهم إلكترونيًا

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية تعاملت مع عدد من الشكاوى التي وردتها من أشخاص تعرضوا للاحتيال المالي الإلكتروني من قبل مجهولين بعد إيهامهم بأنهم مندوبون لشركات وإقناعهم بالدخول بعطاءات لتلك الشركات وأخذ تحويلات مالية منهم نظير دخولهم للعطاءات ليتبين بعد إجراء التحويل أنها صفحات ومنصات وهمية وأنهم تعرضوا للاحتيال .
وأكّد الناطق الإعلامي أنّه من خلال التحقيقات وتتبع المنصات والصفحات والتحويلات المالية تمكنت الوحدة من تحديد ثلاثة أشخاص تورطوا بعمليات النصب والاحتيال الإلكتروني وجرى إلقاء القبض عليهم وإحالتهم للقضاء.
وأهابت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالجميع عند الحاجة للدخول لعطاءات أو أية معاملات أخرى اتباع الأصول القانونية المعمول بها وعدم الوثوق بأشخاص وهميين ومجهولين يتواصلون إلكترونيًا معهم إضافة إلى عدم تحويل أية مبالغ مالية لمثل أولئك الأشخاص تحت أية ذريعة كانت.


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