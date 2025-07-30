أمسية طربية أردنية على مسرح أرتميس بمشاركة نجوم نقابة الفنانين

وطنا اليوم:أحيا عدد من نجوم الطرب الأردني مساء الثلاثاء 29 تموز 2025، أمسية فنية مميزة على مسرح أرتميس ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون، وسط حضور جماهيري كبير تفاعل مع الأجواء الطربية الأصيلة التي قدمها الفنانون المشاركون.

وشارك في الحفل الفنانون: أميرة نجم، وخير أبو عيد، وغسان أبو صفية، ومحمد قنديل، وحسام عزت، وعبد الحافظ الخوالدة، وجميعهم من أعضاء نقابة الفنانين الأردنيين، حيث قدموا باقة من الأغاني الوطنية والطربية والتراثية، أضفت على الأمسية طابعاً فنياً أصيلاً يعكس ثراء وتنوع الأغنية الأردنية.

وتولت الدكتورة وصال عياصرة تقديم الفنانين والتعريف بمسيرتهم الفنية، بأسلوبٍ جمع بين الإلقاء الثقافي والتواصل الحي مع الجمهور، مما أضفى على الفعالية طابعاً أنيقاً ومميزاً.

وتأتي هذه الأمسية في إطار دعم المهرجان للفنان الأردني، وتعزيز حضوره على المنصات الثقافية والفنية، إلى جانب تعريف الجمهور المحلي والزوار بالإبداعات الموسيقية الأردنية في أجواء تاريخية بامتياز.

وامتلأت مدرجات المسرح بالجمهور الذي تفاعل بحماس مع فقرات الحفل، وردد الأغاني الوطنية والشعبية، في ليلة طربية جسدت روح الانتماء والفرح الفني الأردني.