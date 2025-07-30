استئناف رحلات الطيران منخفض التكاليف خلال الربع الأخير من 2025

وطنا اليوم:قالت وزيرة السياحة والآثار لينا عناب، إن عودة الطيران منخفض التكاليف للأردن ستكون خلال الربع الأخير من العام الحالي.

وأضافت في تصريح بأن الوزارة والمعنيين على تواصل مستمر مع مختلف شركات الطيران منخفض التكاليف لغايات تسريع عودة نشاط شركات الطيران للأردن.

وبينت عناب أن الأوضاع الجيوسياسية الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط أدت إلى تعليق خطوط الطيران منخفض الكلفة “وجهتها مؤقتا “نحو دول مختلفة بالمنطقة ومن ضمنها الأردن.

وكشفت عناب عن خطة وزارة السياحة للنصف الثاني من العام الحالي، وهي التركيز على الترويج السياحي للأردن بالأسواق السياحية التي يمكنها الوصول للأردن بسهولة.

وأشارت عناب إلى أن الأوضاع السياحية في الأردن عادت للاستقرار بعد هدوء الأوضاع بالمنطقة التي استمرت لأسبوعين خلال حزيران الماضي (الحرب الإسرائيلية-الإيرانية).

وفق الوزيرة سجل الأردن تحسنا بأعداد الزوار والنمو والدخل السياحي الفترة الماضية.

سجل الإنفاق على السياحة في الخارج ارتفاعا خلال النصف الأول من 2025 بنسبة 3.3% ليصل إلى 999.7 مليون دولار، رغم تسجيله تراجعا كبيرا في حزيران الماضي بنسبة 22.7% ليبلغ 195.6 مليون دولار.

وارتفع الدخل السياحي في الأردن خلال النصف الأول من عام 2025 بنسبة 11.9%، ليصل إلى 3.667 مليار دولار، رغم تراجع الدخل في حزيران الماضي بنسبة 3.7% ليبلغ 619.2 مليون دولار، نتيجة للتوترات الجيوسياسية في المنطقة.

وأظهرت بيانات البنك المركزي زيادة الدخل السياحي من الجنسيات الآسيوية بنسبة 42.9%، ومن الأوروبية بنسبة 35.6%، والأميركية بنسبة 25.8%، والعربية بنسبة 11.5%، والجنسيات الأخرى بنسبة 43.0%.

في المقابل، شهد الدخل السياحي من الأردنيين المغتربين انخفاضا طفيفا بنسبة 0.8%.