الفراية يلتقي مجلس نقابة الصحفيين ويبحث مسألة منتحلي صفة الصحفي والإعلامي

وطنا اليوم:التقى وزير الداخلية مازن الفراية، في مكتبه اليوم الأربعاء، نقيب الصحفيين الأردنيين طارق المومني، بحضور عدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين.

وتم خلال اللقاء، بحث مسألة منتحلي صفة الصحفي والإعلامي، وما تمثله هذه الظاهرة من تهديد للمهنة والمجتمع، في ظل حالة عدم التنظيم التي أصابت قطاع الإعلام خلال السنوات الأخيرة.

وأكد وزير الداخلية، أهمية تنظيم المهنة الإعلامية، مشيدا بدورها الحيوي في خدمة الدولة الأردنية ومعتبرا أن صونها مسؤولية وطنية، لما لها من مكانة ووقار.

وأشار الفراية، خلال اللقاء، إلى أنه سيتم التنسيق مع الحكام الإداريين، على ضرورة التعامل مع أعضاء نقابة الصحفيين والعاملين في المؤسسات الصحفية والإعلامية المرخصة وفقا لأحكام القانون، وبما يضمن احترام ممارستهم المهنة وتسهيل مهامهم ضمن الأطر القانونية.

كما أوضـح أن تنظيم العمل الإعلامي يتطلب تكاتف مؤسسات الدولة جميعها، وتنسيقا دائما بين الجهات المعنية، لما فيه من خدمة الوطن والمصلحة العامة.

من جانبه، استعرض نقيب الصحفيين، جانبا من الخطة الاستراتيجية للنقابة للأعوام 2025-2028، التي تتضمن محورا أساسيا يتعلق بتنظيم المهنة، مؤكدا أن هذا الجهد يحتاج إلى دعم مؤسسي مستدام من الدولة وأذرعها المختلفة.

وأضاف المومني أن “الطريق نحو التنظيم قد يكون طويلا، ويتطلب وقتا وجهدا، إلا أن نتائجه ستكون في نهاية المطاف لصالح المهنة والمجتمع والدولة، وتصب في خدمة المصلحة العامة”.

وفي هذا السياق، تم تأكيد استمرارية التعاون المشترك بين وزارة الداخلية ونقابة الصحفيين، بما يعزز دور الإعلام المهني والمسؤول في دعم الاستقرار الوطني وترسيخ دولة القانون