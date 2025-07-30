ارتفاع أسعار الذهب في الأردن الأربعاء

وطنا اليوم:ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية، الأربعاء، بواقع 40 قرشا للغرام الواحد لجميع العيارات، باستثناء عيار 14 الذي ارتفع بمقدار 30 قرشا، وفقا للنقابة العامة لأصحاب محال صياغة وتجارة الحلي والمجوهرات.

وبحسب التسعيرة، بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21، الأكثر طلبا بين المواطنين، 67.6 دينارا في محال الصاغة، فيما بلغ سعر الشراء 65.4 دينارا.

كما بلغت أسعار بيع غرام الذهب لعيارات 24 و18 و14 في محال الصاغة 77.6 دينارا، و60 دينارا، و45.6 دينارا على التوالي.