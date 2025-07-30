المفوضية : عودة قرابة 120 ألف لاجئ سوري من الأردن إلى بلادهم

وطنا اليوم:عاد ما يقارب 120 ألف لاجئ سوري مسجّلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) من الأردن إلى سوريا، منذ سقوط بشار الأسد في 8 كانون الأول 2024 وحتى 19 تموز الحالي.

وأشارت المفوضية، في تقرير، إلى أن وتيرة العودة شهدت تراجعًا ملحوظًا منذ 17 تموز الحالي، تزامنًا مع الأحداث التي شهدتها محافظة السويداء جنوب سوريا. وقالت: “أدى التدهور الأمني في السويداء إلى إثارة مخاوف كبيرة بين اللاجئين، ما دفع نسبة منهم إلى تأجيل خطط العودة في ظل الغموض الذي يلفّ الوضع الأمني هناك”.

وبحسب بيانات المفوضية، انخفض متوسط عدد العائدين يوميًا خلال الأسبوع الماضي إلى قرابة 840 لاجئا، مقارنة بـ1,200 لاجئ يوميا في الأسبوع الذي سبقه، رغم استمرار حركة عبور السوريين من الأردن إلى سوريا عبر معبر جابر الحدودي، بما في ذلك لاجئون قادمون من مصر عبر الأراضي الأردنية.

وتشكّل النساء والفتيات قرابة 48% من إجمالي العائدين، فيما يُمثل الأطفال حوالي 43%، أما الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عاما، فيُشكّلون قرابة 20%.

وأضافت المفوضية أنها سهلت، خلال الفترة من 22 إلى 24 تموز، نقل حوالي 530 لاجئا من عمّان، وإربد، ومخيم الأزرق.

وذكرت أن قرابة 20% من اللاجئين الذين كانوا يعتزمون العودة خلال هذا الأسبوع، طلبوا تأجيل سفرهم بسبب الظروف الأمنية في سوريا.

وبيّنت مفوضية اللاجئين أنه منذ بدء عملية النقل في 20 كانون الثاني 2025، دعمت ما يقرب من 6,300 لاجئ في العودة إلى سوريا.

وأظهر مسح النوايا الإقليمي، الذي أُجري في بداية العام الحالي، أن 40% من اللاجئين على مستوى الإقليم يرغبون في العودة إلى ديارهم، فيما بلغت النسبة في الأردن 27%.

وتتوقع المفوضية السامية للاجئين في الأردن، بنهاية العام الحالي 2025، عودة قرابة 200 ألف لاجئ سوري من المسجّلين لديها.