بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار فنية

وفاة الفنان المصري لطفي لبيب بعد صراع مع المرض

30 يوليو 2025
وفاة الفنان المصري لطفي لبيب بعد صراع مع المرض

وطنا اليوم:توفي منذ قليل الفنان المصري لطفي لبيب داخل أحد المستشفيات في غرفة الرعاية المركزة، وأكد الفنان منير مكرم عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك” خبر وفاة الفنان الكبير لطفي لبيب.
وكان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر قد كشف أمس الثلاثاء عن عودة الفنان الكبير لطفي لبيب للعناية المركزة مرة أخرى بعد تدهور حالته الصحية، وأكد أشرف زكي أن لطفي لبيب في حالة حرجة بعد تدهور حالته الصحية من جديد مطالبا الجميع بالدعاء له.
وأوضح زكي أن الفنان يعاني من تدهور كبير في وضعه الصحي، ما استدعى تدخلًا طبيًا عاجلًا، وناشد الجميع بالدعاء له، في ظل هذه الأزمة الصحية الصعبة التي يمر بها، مشيرًا إلى المتابعة المستمرة لحالته بالتنسيق مع الفريق الطبي.
جدير بالذكر أن لطفي لبيب كان قد عانى في السنوات الأخيرة من أزمات صحية متكررة أثرت على مشاركته الفنية، لكنه ظل حاضرًا في قلوب محبيه وجمهوره الذي يترقب تطورات حالته الصحية.

تاريخ كبير في السينما والدراما
ويتمتع الفنان لطفي لبيب بتاريخ كبير في السينما والدراما، وعمل مع نجوم كبار مثل النجم الكبير عادل إمام في عدد من الأفلام آخرها “السفارة في العمارة” عندما قدم شخصية السفير الإسرائيلي وقدمها بشكل محترف للغاية، كما عمل مع مي عز الدين، وحسن حسني ومحمد سعد وأحمد مكي ونجوم آخرين ساندهم ووقف بجانبهم في ظهورهم في أولى بطولاتهم.
قدم لبيب أكثر من 100 فيلم سينمائي، وأكثر من 30 عملا دراميا وعمل مع الزعيم في مسلسلات “عفاريت عدلى علام” و”صاحب السعادة” وغيرها من الأعمال.
أما عن آخر أعماله، فكان فيلم “مرعي البريمو” بطولة محمد هنيدي، والفنانة غادة عادل، وأحمد بدير، ومحمد محمود، والفنان علاء مرسي، ومصطفى أبو سريع، ونانسي صلاح، ولطفي لبيب، والفنانة نيللي محمود، ومن تأليف إيهاب بليبل، ومن إخراج سعيد حامد


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:49

كاتس: إذا لم تعلن حماس إطلاق سراح المحتجزين قريبا فستدفع ثمنا باهظا جدا

20:38

إلى السيدة فيروز.. صوت الصباحات السورية وعطر الزمن الجميل

20:34

إجلاء ١١٢ مواطنًا أردنيًّا ورعايا من دول صديقة من محافظة السويداء الى المملكة

20:25

المصري يطالب البلديات بحصر عقود الإيجار المتعلقة بجماعة الإخوان المحظورة

20:17

مشاركون في لقاء الملك: الأردن يقود جهدًا نوعيًا ومؤثرًا تجاه الفلسطينيين وإغاثة غزَّة

20:12

مجموعة كابيتال بنك تحقق أرباحاً قياسية قدرها 94.2 مليون دينار خلال النصف الأول من عام 2025 بنمو 34%

20:10

شاب يتعرض للسلب والسرقة الإيذاء في عمان

19:35

العين السابق عبدالحكيم محمود الهندي يكتب : بعد كلام الملك يسكت كل كلام

19:33

الخارجية : لا أردنيين بين ضحايا فيضانات الأمطار في الصين

19:26

موجات التسونامي المتوحشة.. تقطع آلاف الأميال وترتفع 20 متراً

19:20

التربية: غرفتا عمليات لمتابعة إجراءات سير امتحانات الثانوية العامة

19:09

القوات المسلحة ونظيرتها الإماراتية تنفذان إنزالين جويين على قطاع غزة

وفيات
وفيات الأربعاء 30-7-2025وفيات الثلاثاء 29-7-2025المشجع الوفي لنادي الحسين الطفل عبدالله العلاونة في ذمة اللهوفيات الاثنين 28-7-2025وفيات الأحد 27-7-2025