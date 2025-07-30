15 دولة غربية تبدي استعدادها للاعتراف بدولة فلسطين

وطنا اليوم:أبدت 15 دولة غربية، استعدادها أو النظر بإيجابية نحو الاعتراف بدولة فلسطينية، باعتباره خطوة أساسية نحو تحقيق حل الدولتين، كما دعت جميع الدول التي لم تقم بذلك بعد إلى الانضمام إلى هذا النداء.

وأصدرت وزارات خارجية كل من أندورا، أستراليا، كندا، فنلندا، فرنسا، آيسلندا، إيرلندا، لوكسمبورغ، مالطا، نيوزيلندا، النرويج، البرتغال، سان مارينو، سلوفينيا، وإسبانيا بيانًا مشتركًا بعنوان “نداء نيويورك”، طالبوا من خلاله بوقف فوري لإطلاق النار، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن المحتجزين في غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بدون عوائق.

كما أدان الدول الموقعة الهجوم الذي نفذته حركة حماس على مواقع إسرائيلية في 7 تشرين الأول 2023.

وأكد البيان التزام الدول الثابت برؤية حل الدولتين، حيث تعيش إسرائيل وفلسطين، كدولتين جنبًا إلى جنب في سلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها، بما يتوافق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وشددوا على أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت إدارة السلطة الفلسطينية.

وأعرب البيان عن بالغ القلق إزاء العدد الكبير من الضحايا المدنيين والوضع الإنساني في غزة، مشيرًا إلى الدور الأساسي للأمم المتحدة ووكالاتها في تسهيل الوصول الإنساني.

ورحب الموقعون بالتعهدات التي أعلنتها السلطة الفلسطينية في 10 حزيران، والتي شملت إدانة هجمات أكتوبر، والدعوة إلى تحرير الرهائن ونزع سلاح حماس، وإنهاء نظام دفع الرواتب للأسرى، والإصلاح في قطاع التعليم، والدعوة إلى انتخابات خلال عام لتجديد الشرعية السياسية، وتأييد مبدأ إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح.

وأعرب الوزراء عن عزمهم العمل على وضع هيكلية لـ “اليوم التالي” في غزة، تضمن إعادة الإعمار، ونزع سلاح حماس، واستبعادها من الحكم الفلسطيني.