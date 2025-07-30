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وزير الخارجية المصري: تدريب مئات الفلسطينيين لتولي مهام الأمن في غزة بعد وقف إطلاق النار

30 يوليو 2025
Palestinian security forces march during a protest against an Israeli police raid on Jerusalem's al-Aqsa mosque in Gaza city on Sep. 17, 2015. Dozens of police raided the Al-Aqsa Mosque complex, which is holy to both Muslims and Jews on Sunday to prevent Palestinian youths from attacking far-right Jews who visited the holy compound on the occasion of the Jewish New Year. Photo by Mohammed Asad

وطنا اليوم:أعلن وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في تصريحات صحفية الأربعاء، أن مصر تقوم بتدريب مئات الفلسطينيين لتولي مسؤوليات الأمن في قطاع غزة بعد وقف إطلاق النار.
وأوضح عبد العاطي أن لدى مصر خطة واضحة تتعلق بالترتيبات الأمنية وحوكمة قطاع غزة بعد توقف القتال. وأكد أن هذه التدريبات تأتي في إطار دعم استقرار المنطقة وتسهيل عملية إدارة الأمن في غزة بعد فترة طويلة من النزاع.
وفيما يخص جهود التوصل إلى هدنة في القطاع، أشار الوزير المصري إلى أن بلاده تبذل جهودًا مضاعفة، حيث تعمل على الضغط بشكل قوي لإنجاح مفاوضات وقف النار، مؤكدًا أن مصر تقوم باتصالات يومية مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية وقطر لتحقيق هذا الهدف.
وأكد عبد العاطي أيضًا أن الدور السعودي والفرنسي قد ساهم بشكل كبير في تحريك مسألة تنفيذ حل الدولتين، معتبرًا أن هذا الحل هو السبيل الوحيد لضمان الأمن في المنطقة. وأشار إلى أن “إسرائيل” لن تنعم بالأمن إلا عبر هذا الحل.
من جانب آخر، شدد الوزير المصري على أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم الغذاء كأداة من أدوات الحرب، واصفًا الوضع في غزة، وخاصة المجاعة التي يعاني منها السكان، بأنها “تفوق الخيال”.


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