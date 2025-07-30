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أجواء لطيفة ليلاً مع بداية أكثر شهور السنة حرارة

30 يوليو 2025
أجواء لطيفة ليلاً مع بداية أكثر شهور السنة حرارة

وطنا اليوم:يتوقع، بمشيئة الله، أن تتأثر بلاد الشام، بما فيها الحوض الشرقي للمتوسط، بكتلة هوائية معتدلة الحرارة اعتبارًا من يوم الأربعاء، تستمر حتى عطلة نهاية الأسبوع، مما يؤدي إلى انخفاض ملموس في درجات الحرارة في عموم المنطقة، وفق طقس العرب.
ويرافق هذه الكتلة ارتفاع في نسب الرطوبة في طبقات الجو المنخفضة والسطحية، ما يعزز من فرص تشكل السحب المنخفضة، والتي قد تتطور أحيانًا إلى زخات من الأمطار المتفرقة، خصوصًا في المناطق الساحلية والجبلية.
وتشير التوقعات إلى أن المناطق الساحلية السورية، وخاصة مدن اللاذقية وبانياس وطرطوس، ستكون الأكثر استقبالًا لأمطار صيفية متفرقة خلال الفترة من الأربعاء وحتى السبت، وخصوصًا في ساعات الفجر والصباح الباكر، حيث تزداد نسب الرطوبة بشكل ملحوظ. ومن المتوقع أن تكون هذه الأمطار خفيفة ومتفرقة في غالب الأحيان.

لبنان وفلسطين والأردن
أما بالنسبة لبلدان لبنان وفلسطين والأردن، فمن المتوقع أن تسود أجواء صيفية معتدلة مع انخفاض درجات الحرارة وأجواء لطيفة ليلاً، مع ظهور السحب المنخفضة وفرص ضعيفة لهطول أمطار متفرقة على بعض مناطق الساحل اللبناني والفلسطيني.
كما يُتوقع أن يصاحب الكتلة الهوائية نشاط نسبي في سرعة الرياح أحيانًا، ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار في مناطق بادية الشام وبعض المناطق المكشوفة.


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