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عبور 35 شاحنة مساعدات من الأردن إلى شمال غزة وتوزيعها بشكل مباشر

30 يوليو 2025
عبور 35 شاحنة مساعدات من الأردن إلى شمال غزة وتوزيعها بشكل مباشر

وطنا اليوم:عبرت 35 شاحنة محمّلة بمساعدات غذائية، إلى قطاع غزة المحاصر، الأربعاء، ضمن الجهود الإغاثية الأردنية، وفق ما كشف الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، حسين الشبلي.
وبيّن الشبلي، الأربعاء، عبور 35 شاحنة من أصل 65، وزعت حمولاتها مباشرة في شمال القطاع، مشيرا إلى استمرار الجهود التنسيقية لضمان إدخال ما تبقى من شاحنات عرقل الاحتلال عبورها.
وبيّن الشبلي أن 255 شاحنة دخلت القطاع خلال الأيام القليلة الماضية، ضمن سلسلة متواصلة من القوافل التي يتم تسييرها بالتنسيق مع الشركاء المحليين والدوليين.
وأكد الأمين العام أن الجهود الإغاثية الأردنية لإغاثة قطاع غزة لم تتوقف منذ اندلاع الحرب، مشيرًا إلى أن عدد القوافل الأردنية التي وصلت إلى القطاع بلغ حتى اليوم 182 قافلة، تضم أكثر من 8022 شاحنة محمّلة بالمساعدات الغذائية والطبية.
وأوضح أن الهيئة الخيرية الهاشمية، وبالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية، تولت إرسال المساعدات عبر الإنزالات الجوية، والقوافل البرية، والمستشفيات الميدانية التي تم تسييرها لدعم القطاع الطبي في غزة.
وأكد الشبلي أن الممر الإغاثي الأردني هو الممر المعتمد دوليًا لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة، وذلك بتوصية من الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن الأردن كان أول من بادر إلى كسر الحصار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وأشار إلى أن هذا الدور يأتي في إطار التزام الأردن الثابت، قيادةً وشعبًا، بالوقوف إلى جانب الأشقاء في غزة وتخفيف معاناتهم الإنسانية في ظل الظروف الكارثية التي يعيشها القطاع


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