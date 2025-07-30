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دورة تدريبية في مركز الأميرة بسمه للتنمية بماعين للجنة الصحية للتوعية والتثقيف الصحي

44 ثانية ago
دورة تدريبية في مركز الأميرة بسمه للتنمية بماعين للجنة الصحية للتوعية والتثقيف الصحي

وطنا اليوم – بدأت في مركز الأميرة بسمة للتنمية بماعين وبحضور مديرة المركز السيده ثائره المشانكه دورة تدريبية للجنة الصحية للتوعية والتثقيف الصحي تنظمها وزارة الصحة ومديرية صحة مادبا بالتعاون مع المركز وبدعم من الاتحاد الأوروبي/ بعثة الاتحاد الاوروبي لدى المملكة الأردنية الهاشمية.

وحاضر في الدورة التي تستمر ثلاثة أيام السيدات غدير المعايطه رئيس وحدة التوعيه والاعلام الصحي في مديريه صحه مادبا ومن مديريه التوعيه والاعلام الصحي في وزارة الصحة المهندسه اماني الزعبي رئيس قسم المشاركه المجتمعيه والقرى الصحيه والممرضه القانونيه فاطمه الزغول والدكتورة اسين العوامله.

وتلقى المشاركون في الدورة موضوعات تناولت دور مديرية التوعية والإعلام الصحي / وزارة الصحة
والخطط العامة والمؤشرات التي يتوجب على اللجان العمل على أساسها والاحتياجات الصحية والمستجدات الصحية وبناء قدرات أعضاء اللجان في المجالات المختلفة والاستماع المجتمعي بالتعاون مع وحدة التوعية والإعلام الصحي في المديريات

كما تم عرض مهام لجنة صحة المجتمع المتمثلة بالمساهمة في التغيير السلوكي والاجتماعي لتبني المفاهيم الصحية السليمة والمساهمة في تحديد الاحتياجات الصحية للمجتمع المحلي ووضع خطة الأنشطة المجتمعية الصحية السنوية بالتعاون مع وحدة التوعية والإعلام الصحي في المديرية وبناء الشراكات مع مختلف القطاعات الرسمية وغير الرسمية لتحقيق أهداف اللجنة والترويج للخدمات التي تقدمها مراكز تقديم الخدمة الصحية.

كما تناولت الدورة أهداف لجنة صحة المجتمع المتمثلة بتعزيز مشاركة أفراد المجتمع في تحديد احتياجاتهم الصحية ورفع مستوى وعي أفراد المجتمع بأهمية الوصول والحصول على الخدمات الصحية والمساهمة في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة.


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