بمشاركة ٢٣ فنان افتتاح سمبوزيوم مهرجان جرش الدولي للفنون التشكيلية ” ارسم وطنك الاردن ” 

وطنا اليوم-مندوبا عن المدير التنفيذي لمهرجان جرش للثقافة والفنون افتتح المهندس علي شوقة المدير التنفيذي لبلدية جرش الكبرى يوم أمس الاثنين وبحضور الرئيس الفخري لجمعية الرواد للفنون التشكيلية الفنانه الدكتور إنصاف الربضي معرض الفنون التشكيلية للفنانين المشاركين في سمبوزيوم مهرجان جرش الدولي للفنون التشكيلية وبمشاركة فنانين تشكيليين أردنيين وعرب وعالميين .

ويأتي هذا المعرض الفني ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون 2025 هنا الأردن ومجده مستمر يتضمن مجموعة متنوعة من اللوحات الفنية التي أنجزها فنانون تشكيليون دوليون و أردنيون وعرب بعنوان ” أرسم وطنك الأردن “

من جانبه أكد الدكتور الفنان خليل الكوفحي ، ان هذا السمبوزيوم الدولي ولوحاته المنتجة مستوحاة من جماليات الطبيعة البيئة الأردنية الساحرة فالأردن من شماله الى جنوبه ومن غربة الى شرقه زاخر بالجماليات التراثية والأثرية

كما وأشار الفنان الكوفحي إلى أن هذا المعرض يجسد أيقونات جمالية عن تاريخ الأردن بعيون الفنانين التشكيليين الأردنيين والعرب والعالميين ، وهو نتاج عدة ايام مع توفير كافة الاحتياجات والمستلزمات اللازمة لجميع الفنانين المشاركين في السمبوزيوم .

واضاف الكوفحي بأن اللوحات الفنية المعروضة تتنوع بين مختلف الأساليب والتقنيات الفنية، مما يعكس مدى التزام الفنانين بجماليات الوطن الغالي والأهداف السامية من وفق العنوان الرئيسي للسمبوزيوم ” أرسم وطنك الأردن ” .

ووظفت في الأعمال الفنية التي عرضت على مسرح الساحة الرئيسية في مهرجان جرش ، حيث جاءت مختلفة الأحجام وتنوعت فيها المدارس والتقنيات الفنية، باستخدام كافة الالوان مثل الاكريليك وألوان الزيت على القماش والالوان المائية على ورق خاص .

بدوره شكر المهندس علي شوقة مندوب راعي الافتتاح جمعية الرواد للفنون التشكيلية على التشاركية مع ادارة مهرجان جرش للثقافة والفنون ، مبينا أن لجمعية الرواد دورا فعالا ومهما في إثراء الحركة الفنية في داخل المملكة وخارجها وخاصة فعاليات السمبوزيوم التي شملت على ورشات فنية ورحلات سياحية وفنية وختامها هذا المعرض الدولي المميز .

وفي نهاية الافتتاح كرم راعي الافتتاح الذي شارك فيه 23 فنان وفنانه يمثلون 8 دول وهي الاردن بولندا كوسوفو سوريا لبنان تركيا الجبل الاسود جورجيا ايرلندا انجلترا بتوزيع الشهادات على جميع الفنانات والفنانين المشاركين في السمبوزيوم كما وشمل التكريم أيضًا توزيع شهادات خاصة من جمعية الرواد للفنون التشكيلية قدمتها الرئيس الفخري لجمعية الرواد للفنون التشكيلية الدكتوره الفنانه انصاف الربضي .