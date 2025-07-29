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الفوسفات الأردنية تسجل أداءً ماليًا استثنائيًا: أرباح قياسية وخطط تشغيلية ناجحة

36 ثانية ago
الفوسفات الأردنية تسجل أداءً ماليًا استثنائيًا: أرباح قياسية وخطط تشغيلية ناجحة

وطنا اليوم-عمان – واصلت شركة مناجم الفوسفات الأردنية تعزيز مكانتها كمحرك رئيسي للاقتصاد الوطني، بعد أن سجلت نتائج مالية متميزة خلال النصف الأول من العام 2025، أكدت خلالها صوابية نهجها التشغيلي وفعالية خططها الاستراتيجية.

فقد كشفت البيانات المالية للشركة عن ارتفاع صافي الأرباح بعد الضريبة بنسبة 24% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، إذ بلغ صافي الربح نحو 250 مليون و130 ألف دينار، مقابل 201 مليون و875 ألف دينار في النصف الأول من عام 2024.

كما ارتفعت الأرباح الإجمالية إلى 365 مليون و415 ألف دينار مقارنة بـ 308 مليون و476 ألف دينار في الفترة المقابلة، في حين بلغ صافي المبيعات 602 مليون و65 ألف دينار، بزيادة نسبتها 11.3%، ما يعكس نمو الطلب وتحسنًا في الأداء التسويقي والتشغيلي للشركة.

وفي مؤشر قوي على جاذبية الاستثمار في أسهم الشركة، بلغت حصة السهم من الأرباح ما نسبته 83.4% من القيمة الاسمية، وهو ما يعكس ربحية عالية قد تكون من بين الأعلى في السوق الأردني.

ولم تقتصر النجاحات على الجانب المالي فحسب، بل امتدت إلى الأداء التشغيلي، حيث أظهرت النتائج تحسنًا ملحوظًا في إنتاج وتصدير خام الفوسفات، إلى جانب ارتفاع إنتاج حامض الفوسفوريك والأسمدة الفوسفاتية، ما يؤكد فاعلية الخطط التشغيلية التي وضعتها الشركة، وقدرتها على التنفيذ بكفاءة واقتدار.

وتعكس هذه النتائج القدرة الفعلية للشركة على الاستفادة من الفرص في السوق العالمي للفوسفات، رغم التحديات اللوجستية وتقلّب الأسعار. كما تعكس حرص الشركة على المواءمة بين تحقيق الأرباح وتوسيع النشاط الإنتاجي، بما يعزز من استدامة النمو طويل الأمد.

وفي ظل هذه المؤشرات الإيجابية، تبدو شركة مناجم الفوسفات الأردنية على طريق ترسيخ موقعها كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني، ومصدر فخر لصناعة التعدين الأردنية، في وقت تشتد فيه الحاجة إلى شركات قادرة على المساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.


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