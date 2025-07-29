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علي باشا الكايد في بانوراما رجالات جرش .. سيرة قائد شكل ملامح مرحلة

دقيقة واحدة ago
علي باشا الكايد في بانوراما رجالات جرش .. سيرة قائد شكل ملامح مرحلة

وطنا اليوم:ضمن برنامج “بانوراما رجالات جرش”، الذي يحتفي برموز المحافظة، شهد مسرح الصوت والضوء مساء الاثنين 28 تموز 2025 جلسة ثقافية خاصة تناولت سيرة ومسيرة الراحل علي باشا الكايد، أحد أبرز رجالات الأردن في النصف الأول من القرن العشرين.
الجلسة التي نظمها منتدى جبل العتمات الثقافي ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون، حملت طابعًا توثيقيًا وإنسانيًا عميقًا، حيث تحدث الدكتور محمد المحاسنة والشيخ خالد بني مصطفى عن أدوار علي باشا الكايد في الحياة السياسية والإدارية، وعن شخصيته القيادية التي تركت بصمات في تاريخ جرش والأردن.
وأشار المتحدثون إلى أن الراحل كان مثالًا في الحكمة، وصاحب دور بارز في تعزيز الاستقرار والعمل الوطني، إلى جانب مساهماته في الحياة الاجتماعية، فيما أدار الجلسة الدكتور حسن المحاسنة، الذي قدّم إطارًا تاريخيًا عامًّا عن الفترة التي عاش فيها الباشا، مستعرضًا محطات رئيسية في سيرته.
وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة من اللقاءات التي تسلط الضوء على رجالات جرش ممن تركوا أثرًا في مسيرة الوطن، لتعزيز الذاكرة الوطنية وربط الأجيال الجديدة بقيم القيادة والمسؤولية.


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