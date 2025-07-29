الجمعية الأردنية للعلوم السياسية تنفذ جلسات تدريبية لتطوير الأحزاب السياسية ضمن مشروع “تمكين”

وطنا اليوم:تواصل الجمعية الأردنية للعلوم السياسية تنفيذ سلسلة من الجلسات التدريبية المخصصة للحزبيين، وذلك على مدار أربعة أسابيع مضت، ضمن إطار مشروع “تمكين” لدعم المشاريع السياسية، والممول من صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية، في حين ستمتد هذه الجلسات إلى ثمانية أسابيع.

وتأتي هذه الجلسات ضمن ثلاثة مسارات هما مسار الحزبيين ومسار طلبة الجامعات، ومسار يتعلق بإصدار ورقة سياسات لمجمل العمل الحزبي والمشاركة السياسية في الاردن كما قال رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية الاستاذ الدكتور خالد شنيكات.

وقد شارك في جلسات الاحزاب ما يزيد عن 15 حزبًا سياسيًا، حيث تتناول الجلسات محاور متنوعة تتعلق بتطوير العمل الحزبي وتعزيز المشاركة السياسية الفاعلة، ومحاور حزبية متخصصة، مثل: الحوكمة، واللا مركزية الحزبية، الممارسات الديمقراطية داخل الأحزاب، التشريعات، والتحديات والمعيقات، القيادة الحزبية وبناء القيادات الحزبية على كافة المستويات.

القيادة الفعالة، العمل الحزبي والمشاركة السياسية والرقابة التشريعية ، التأثير الحزبي على البرلمان.

تطوير أداء الحزبيين في البرلمان في الرقابة والتشريع.

ويقوم بإلقاء الجلسات نخبة من الأكاديميين والمتخصصين من حملة درجة الدكتوراه في العلوم السياسية، بما يثري النقاش ويعزز الجانب العلمي والمهني والعملي في الطرح.

والجدير بالذكر أن الجمعية الأردنية للعلوم السياسية هي جمعية علمية متخصصة تضم أساتذة جامعيين وخريجي الدراسات العليا في مجال العلوم السياسية والدراسات الدولية والتخصصات ذات الصلة، وتتخذ من المبنى الاستثماري للجامعة الأردنية مقرًا لها في عمان.