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فتح باب التقدم لـ مرشحي الطيران في سلاح الجو الملكي

27 ثانية ago
فتح باب التقدم لـ مرشحي الطيران في سلاح الجو الملكي

وطنا اليوم:أعلن سلاح الجو الملكي فتح باب الانضمام كتلميذ مرشح طيران ضمن برنامج بكالوريوس علوم الطيران.

شروط انتخاب وتجنيد تلاميذ مرشحي الطيران:

١. أن يكون أردني الجنسية .

2. أن يكون حائز على أي من الشهادات التالية:

أ. شهادة الدراسة الجامعية (الفرع العلمي , الأدبي ) فقط.

ب. شهادة الدبلـــــــــــــــــــوم (الفرع العلمي , الأدبي ) فقط.

جـ. شهادة الدراسة الثانوية العامة (الفرع العلمي ، الأدبي) فقط وأن لا يقل المعدل العام فيها عن ٧٠% ولجميع مستويـات المتقدمين الثقافية (ثانوية عامة ، دبلوم ، بكالوريوس).

3. أن لا تقل علامة المتقدم عن٧٠% باللغة الإنجليزية في الثانوية العامة (لجميع مستويات المتقدمين الثقافية) .

4. أن يكون أعزب.

5. أن لا يقل الطول عن (١٦٥ سم) ولا يزيد عن (١٨٥ سم) وأن يتناسب الطول مع الوزن لكلا الجنسين .

6. أن لا يكون ممن تقدم لمقابلة لجنة انتخاب الطيارين في الأعوام السابقة.

7. أن لا يتجاوز العمر حتى 31/12/2025:

أ. ٢٤ عاماً بالنسبة للجامعييـــــن مواليد ليس قبـــــــل (1/1/2002).

ب. ٢٢ عاماً بالنسبة لحملــــــــة الدبلوم مواليد ليس قبل (1/1/2004).

جـ. ٢٠ عاماً بالنسبة لحملة الشهــــــادة الثانوية العامــــــــة مواليد ليس قبل (1/1/2006).

8. أن يجتاز الفحوصات المقررة لتجنيد تلاميذ مرشحي الطيـران.

9. أن تنطبق على المتقدم شروط القبول المعتمدة لدى الجامعات الأردنية.

10. أن يكون حسن السلوك والسمعة متمتع بالأهلية المدنية وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف كالسرقة والاحتيال والاختلاس والتزوير والرشوة وسوء الائتمان والشهادة الكاذبة أو أي جريمة أخرى تمس بالأخلاق العامة.

11. أن لا يكون من العسكريين أو المستخدمين المدنيين العاملين أو له خدمة سابقة في القوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي او الاجهزة الامنية الاخرى.

12. أن لا يكون للمتقدم/المتقدمة شقيق أو شقيقه على مقاعد الدراسة في (جامعة مؤتة/الجناح العسكري، كلية الأمير الحسن للعلوم الإسلامية، كلية الأميرة منى للتمريض، دورة ضباط فرسان المستقبل/الكلية العسكرية الملكية، كلية الملك حسين الجوية (تلميذ مرشح او طيار عامل) او على مقاعد الدراسة حالياً كبعثه عسكرية على نفقة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي ).

13. تنطبق كافة الشروط أعلاه على المتقدمين من الذكور والإناث.

الوثائـــــــــــق المطلوبــــــــــــة:

يجب على كل من يتقدم للجنة المقابلة أن يبرز الوثائق الثبوتية التالية:

١. شهادة الدراسة الجامعية (المصدقة) + كشف العلامات على أن تكون مُصدقة من وزارة التعليم العالــــــــــــــــــــي .

٢. شهادة دبلوم لخريجي كليات المجتمع (المصدقة) + كشف العلامات على أن تكون مصدقة من وزارة التعليم العالي .

٣. كشف علامات شهادة الدراسة الثانوية العامة مُصدقاً لخريجي الجامعات وكليات المجتمع والثانوية العامـــــة .

4. يُشترط على من حصل على شهادة الثانوية العامة من خارج المملكة، تقديم معادلة الشهادة من وزارة التربية والتعليم الأردنية، وفقاً للأصول والتعليمات المعمول بها.

5. شهادة الميلاد الأصلية أو صورة مصدقة عنهــا .

6. دفتر العائلة + صورة مُصدقة عنـــــــــــــــــــه .

7. جواز السفر أو الهوية الشخصيـــــــــــــــــــــة .

8. دفتر خدمة العلم للذكــــــــــــــــــــــــــــــــــور .

9. صورة شخصية عــــــــــــــــــــــــــــــــدد (٦) .

ــــــــــ ملاحظات عامة ــــــــــ

يتم تقديم الطلبات وارفاق الوثائق المطلوبة إلكترونياً من خلال الموقع الرسمي لسلاح الجو الملكي على الرابط التالي:

www.RJAF.mil.jo

والذي سيتم تفعيله مجاناً حين صدور نتائج الثانوية العامة


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