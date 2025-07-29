بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

مكتب ستارمر: بريطانيا ستعترف بدولة فلسطين في أيلول

12 ثانية ago
مكتب ستارمر: بريطانيا ستعترف بدولة فلسطين في أيلول

وطنا اليوم:أبلغ رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الحكومة البريطانية بعزمه الاعتراف بدولة فلسطين في شهر أيلول/سبتمبر المقبل، قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، ما لم تبادر إسرائيل إلى اتخاذ “خطوات جوهرية” لإنهاء الوضع “المروع” في قطاع غزة، وفق ما أفاد مكتب رئيس الوزراء.
وأكد ستارمر أن هذا الإجراء يأتي في إطار جهود حكومته لحماية حل الدولتين، مشدداً على التزام بريطانيا بإجراء تقييم دقيق قبل موعد الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتحديد مدى التزام الطرفين – إسرائيل والفلسطينيين – بالخطوات المطلوبة قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن الاعتراف.
وأوضح رئيس الوزراء البريطاني أن دعم بلاده لأمن إسرائيل لا يزال ثابتاً، قائلاً: “نحن لا نساوي بين إسرائيل وحماس، ومطالبنا من حماس لا تزال قائمة”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:57

حملات إلكترونية متواصلة لتسهيل هجرة فلسطينيي غزة

16:50

بلدية إربد تمهل المكتب الهندسي 45 يوماً لتصويب تصاميم حسبة الجورة

16:23

رئيس الديوان الملكي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية في محافظة مادبا

16:17

رؤساء الجامعات… وإشكالية التغييرات.. والتعيينات..!

16:15

القوات المسلحة تنفذ إنزالين جويين لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة بمشاركة الإمارات

15:56

وزير الداخلية يزور مركز حدود المدورة ويلتقي أبناء القرية

15:52

الملك: الكارثة الإنسانية في غزة وصلت إلى مراحل لا يمكن وصفها

15:38

المستشار الألماني: الأردن بلد راسخ في منطقة لا تعرف السلام

15:32

الأردن وغزة… مواقف ثابتة لا تهزّها الضوضاء

15:16

أكثر من 1.8 مليون أردني فعّلوا هويتهم الرقمية عبر تطبيق سند الحكومي

15:11

التعليم العالي توضح آلية تصنيف طلبة الثانوية العامة في القبول الموحد

15:00

الضمان تحذر من الانسياق وراء روابط ومواقع وهمية تدعي تقديم جوائز أو إعانات مالية باسمها

وفيات
وفيات الثلاثاء 29-7-2025المشجع الوفي لنادي الحسين الطفل عبدالله العلاونة في ذمة اللهوفيات الاثنين 28-7-2025وفيات الأحد 27-7-2025وفيات الجمعة 25-7-2025