رئيس الديوان الملكي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية في محافظة مادبا

العيسوي: المبادرات الملكية تترجم توجيهات الملك وتلبي احتياجات المواطنين وتعزز التنمية

وطنا اليوم –تفقد رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، اليوم الثلاثاء، عدداً من مشاريع المبادرات الملكية في محافظة مأدبا، والتي يتم تنفيذها في إطار التوجيهات الملكية السامية، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتمكين المجتمعات المحلية، وتعزيز التنمية المستدامة في مختلف مناطق المملكة.

في مدينة مأدبا، اطلع العيسوي على سير العمل في مشروع إعادة تأهيل الملعب القانوني المجاور لمدرسة مأدبا الثانوية للبنين، وذلك بحضور وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، ومحافظ مأدبا حسن الجبور، ورئيس لجنة بلدية مأدبا الكبرى المهندس هيثم الجوينات.

واستمع العيسوي خلال جولته إلى إيجاز قدمه القائمون على المشروع حول مراحل التنفيذ التي شارفت على الانتهاء، حيث سارت الأعمال وفق الخطة الزمنية المعتمدة.

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني، وخلال زيارته لمحافظة مأدبا في الثاني والعشرين من نيسان العام الماضي، قد وجه بإجراء صيانة شاملة للمدرسة، إلى جانب إعادة تأهيل الملعب المجاور لها. وقد استكملت أعمال صيانة مبنى المدرسة مع بداية الفصل الدراسي الأول للعام 2024-2025.

وتم إعادة تأهيل أرضية الملعب بالكامل، وبناء أسوار جديدة، وإعادة تأهيل غرف اللاعبين، ومكات الإشراف، والمرافق الصحية، والبوابات، بما يضمن خدمة طلبة المدرسة والمجتمع المحلي، إلى جانب دعم الأنشطة الرياضية والشبابية والأندية في المحافظة.

وفي قضاء الفيصلية، تابع العيسوي مراحل تنفيذ مشروع إنشاء مصنع للمستلزمات والألبسة الطبية، والذي ينفذ ضمن مبادرة الفروع الإنتاجية، وذلك بحضور وزير العمل الدكتور خالد البكار والمحافظ الجبور، ورئيس لجنة البلدية الجوينات.

وجاء انشاء المصنع ضمن مبادرة الفروع الإنتاجية وبالشراكة مع شركة الحلول الطبية بموجب اتفاقية تم توقيعها في الديوان الملكي الهاشمي ما بين الشركة ووزارة العمل.

وجال العيسوي في مرافق المصنع، الذي تبلغ مساحته (2500) متر مربع، حيث تم الانتهاء من أعمال البناء والتجهيز، وتم تدريب مجموعة من أبناء المنطقة للعمل في المصنع الذي سيوفر 150 فرصة عمل لأبناء المنطقة خلال السنة الأولى من التشغيل.

واستمع العيسوي، خلال الجولة، إلى شرح من مالك المصنع رضوان الخطاب، حول مراحل الإنتاج، وكميات الإنتاج، والتطلعات المستقبلية.

ويهدف المشروع، الذي جاء تنفيذه بتوجيهات ملكية، إلى تعزيز الصناعات الوطنية في إنتاج المستلزمات الطبية، لسد حاجة السوق المحلي، وتقليل الاعتماد على المستلزمات المستوردة، إضافة إلى توفير فرص عمل للشباب والشابات من أبناء المنطقة، بعد تأهيلهم وتدريبهم، حيث يجري حاليا تدريب (70) شابا وشابة منهم (55) من المجتمع المحلي لغايات تشغيلهم عند بدء التشغيل الاولي للمصنع.

وسينتج المصنع جميع أنواع المستهلكات الطبية، والتي تشمل المريول الطبي وغطاء الرأس والكفوف الطبية والشراشف الطبية وأغطية الاسرة وجميع المستهلكات الطبية المعقمة، التي تستخدم في غرف العمليات.

وإلى جانب تشغيل ماكينات خاصة لإنتاج المناشف الطبية المعقمة، والتي ستكون بدلا عن جميع المناشف القطينة، التي تستخدم ضمن المستهلكات الطبية.

ويحتوي المصنع، الذي يعد الأول من نوعه في الأردن، على (15) خط انتاج وحوالي (150) ماكينة خياطة، بقدرة إنتاجية تستطيع بطاقة استيعابية تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير إلى الخارج.

وفي تصريحات صحفية، قال العيسوي إن تنفيذ هذه المشاريع يأتي ترجمة لرؤى وتوجيهات جلالة الملك في انشاء مشاريع تنموية خدمية وإنتاجية تساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير فرص عمل لأبناء المجتمعات المحلية وتعزيز فرص التنمية المستدامة في جميع المحافظات.

وأضاف العيسوي أن تنفيذ مشاريع المبادرات الملكية يأتي بتوجيهات مباشرة من جلالة الملك استجابة لمطالب المواطنين التي تقدم خلال الزيارات واللقاءات المستمرة لجلالته مع ممثلي ووجهاء المحافظات والفعاليات الشعبية سواء في المحافظات او خلال لقاءات جلالته بهم في الديوان الملكي الهاشمي.

كما أكد العيسوي على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لمشاريع المبادرات التي يقوم بها الديوان الملكي الهاشمي بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الشريكة لضمان تنفيذها وفق أعلى المعايير وضمن الإطار الزمني المحدد.

وخلال الجولة التفقدية للمصنع، أكد وزير العمل الدكتور خالد البكار استعداد الوزارة للتعاون مع المصنع وتقديم التسهيلات التي من شأنها زيادة العاملين من أبناء المجتمع المحلي.