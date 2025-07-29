المستشار الألماني: الأردن بلد راسخ في منطقة لا تعرف السلام

وطنا اليوم:قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الثلاثاء، إن الأردن بلد راسخ في منطقة لا تعرف السلام.

وأضاف ميرتس، في تصريحات صحفية مشتركة مع جلالة الملك عبدالله الثاني، في برلين، أن بلاده ملتزمة بالتفاوض للتوصل إلى حل الدولتين، الذي يُعد الفرصة المثلى لتحقيق السلام في المنطقة.

وتابع: “الاعتراف بدولة فلسطين أمر ننظر فيه، وليس خطوة سنقوم بها الآن، لكنها ستكون الخطوة المطلوبة لتحقيق حل الدولتين وتأسيس دولة فلسطين في المستقبل القريب”.

وأشار المستشار الألماني إلى أن ما يهم الآن هو اتخاذ خطوات أساسية وملحّة، تشمل التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح المحتجزين، و”نزع السلاح من حركة حماس”.

وشدد على ضرورة أن تعمل إسرائيل على تحسين الوضع المأساوي في قطاع غزة، ووقف المعاناة التي يتعرض لها السكان، وتوفير المساعدات بشكل سريع، وتنفيذ وقف دائم لإطلاق النار.

وقال ميرتس إنه يجب وقف أي خطوات لضم الضفة الغربية، مشيرًا إلى أنه على تواصل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بهذا الشأن، وأن ألمانيا تنسق موقفها مع الولايات المتحدة ودول أخرى في المنطقة.

وأكد أن الأردن شريك أساسي لألمانيا في التعامل مع الظروف المأساوية في غزة، والعمل معا لترتيب إنزالات جوية للمساعدات الإنسانية على قطاع غزة.