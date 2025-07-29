بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

المستشار الألماني: الأردن بلد راسخ في منطقة لا تعرف السلام

29 ثانية ago
المستشار الألماني: الأردن بلد راسخ في منطقة لا تعرف السلام

وطنا اليوم:قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الثلاثاء، إن الأردن بلد راسخ في منطقة لا تعرف السلام.
وأضاف ميرتس، في تصريحات صحفية مشتركة مع جلالة الملك عبدالله الثاني، في برلين، أن بلاده ملتزمة بالتفاوض للتوصل إلى حل الدولتين، الذي يُعد الفرصة المثلى لتحقيق السلام في المنطقة.
وتابع: “الاعتراف بدولة فلسطين أمر ننظر فيه، وليس خطوة سنقوم بها الآن، لكنها ستكون الخطوة المطلوبة لتحقيق حل الدولتين وتأسيس دولة فلسطين في المستقبل القريب”.
وأشار المستشار الألماني إلى أن ما يهم الآن هو اتخاذ خطوات أساسية وملحّة، تشمل التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح المحتجزين، و”نزع السلاح من حركة حماس”.
وشدد على ضرورة أن تعمل إسرائيل على تحسين الوضع المأساوي في قطاع غزة، ووقف المعاناة التي يتعرض لها السكان، وتوفير المساعدات بشكل سريع، وتنفيذ وقف دائم لإطلاق النار.
وقال ميرتس إنه يجب وقف أي خطوات لضم الضفة الغربية، مشيرًا إلى أنه على تواصل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بهذا الشأن، وأن ألمانيا تنسق موقفها مع الولايات المتحدة ودول أخرى في المنطقة.
وأكد أن الأردن شريك أساسي لألمانيا في التعامل مع الظروف المأساوية في غزة، والعمل معا لترتيب إنزالات جوية للمساعدات الإنسانية على قطاع غزة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:32

الأردن وغزة… مواقف ثابتة لا تهزّها الضوضاء

15:16

أكثر من 1.8 مليون أردني فعّلوا هويتهم الرقمية عبر تطبيق سند الحكومي

15:11

التعليم العالي توضح آلية تصنيف طلبة الثانوية العامة في القبول الموحد

15:00

الضمان تحذر من الانسياق وراء روابط ومواقع وهمية تدعي تقديم جوائز أو إعانات مالية باسمها

14:55

الملكية الأردنية تحقق 12.7 مليون دينار أرباحا صافية في النصف الأول 2025

14:47

كلية الحقوق في جامعة البترا تحصل على الاعتماد الفرنسي من المجلس الأعلى لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي (HCÉRÉ)

14:38

وتتجدد اللقاءات وتزدهر اللحظات في جرش على مسرح المصلبة

14:21

الملك يصل إلى مقر المستشارية الألمانية في برلين

14:10

العيسوي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية في محافظة مأدبا

14:07

في ندوة على هامش مهرجان المونودراما ضمن فعاليات جرش 39 .. تقلا شمعون تُقارب بين دفء الخشبة وبرودة العدسة

14:05

زين سجدي قدمت مزيجا من الراب والجاز والموسيقى العربية وبيج سام يتألق على المسرح الشمالي

14:03

«الفوسفات».. قصة نجاح تُدرَّس

وفيات
وفيات الثلاثاء 29-7-2025المشجع الوفي لنادي الحسين الطفل عبدالله العلاونة في ذمة اللهوفيات الاثنين 28-7-2025وفيات الأحد 27-7-2025وفيات الجمعة 25-7-2025