وطنا اليوم:قال وزير الدولة لتطوير القطاع العام خير أبو صعيليك، الثلاثاء، إن أكثر من 1.8 مليون أردني فعّلوا هويتهم الرقمية عبر تطبيق “سند” الحكومي حتى الربع الثاني من هذا العام.

وأضاف أبو صعيليك خلال لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان “تحديث القطاع العام.. عزم مستمر” أن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مستمرة بتفعيل الهوية الرقمية، وستجري رقمنة 80% من الخدمات الحكومية مع نهاية العام الحالي.

ويتناول اللقاء عدة محاور أبرزها تقييم البرنامج التنفيذي الأول وتصميم البرنامج التنفيذي الثاني ضمن خريطة التحديث الإدارية والمحاور السبعة لخارطة تحديث القطاع العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية وتمكين قدرات العاملين في القطاع العام وترسيخ ممارسات الثقافة المؤسسية ضمن خريطة تحديث القطاع العام و تأكيد أهمية إعادة تشكيل منظومة الإدارة العامة على أساس الكفاءة والشفافية والمساءلة وأهمية نظام القيادات الحكومية.

المتسوق الخفي

وعبر عن تطلع الحكومة لتشغيل 6 مراكز خدمات حكومية في محافظات المفرق والزرقاء وعجلون والبلقاء وشمال عمان ولواء الرصيفة مع نهاية العام الحالي.

وفي حديثه عن تطوير القطاع العام قال أبو صعيليك إن الترقية الوظيفية أصبحت بناء على الإنجاز الفعلي في العمل، مشيرا إلى أن خارطة تحديث القطاع العام تستند على 7 مكونات.

كما أشار إلى ترشيد في الموارد والنفقات في القطاع العام وتحسين الخدمة المقدمة للمواطن.

وأوضح أن الحكومة توسعت في مراكز الخدمات الحكومية بواقع 9 مراكز خدمات حكومية، موضحا بأن التوجه الي إنشاء مركز خدمات حكومي شامل في كل محافظة.

ولدى حديثه عن برنامج المتسوق الخفي قال إنه جرى إطلاق الدفعة الأولى والثانية من برنامج المتسوق الخفي وسيتم إطلاق الدفعة الثالثة.

ولفت إلى أن المرحلة الثالثة من برنامج المتسوق الخفي ستشمل 1800 زيارة وتتم مناقشة نتائجها مع الوزراء المعنيين.

وأوضح أنه جرى تفعيل أنظمة الدفع الإلكتروني في عدد من المستشفيات الحكومية.

وتحدث عن رقمنة 37 خدمة ضمن هندسة الإجراءات في دائرة الأراضي والمساحة.

وشدد أبو صعيليك على أن خارطة تحديث القطاع العام جاءت استجابة للتوجيهات الملكية السامية، برؤية استراتيجية تتكامل مع مسارات التحديث السياسي والاقتصادي وهي مسارات عابرة للحكومات.

وأشار وزير تطوير القطاع العام إلى أن كل وزارة تعمل على التصويب والتحسين اللازم استنادا إلى نتائج برنامج المتسوق الخفي للارتقاء بمنظومة الخدمات.

وتحدث عن إعادة هيكلة بعض الدوائر من بينها معهد الإدارة العامة وتشمل إعادة تشكيل مجلس الأمناء بمشاركة ممثلين عن القطاع الخاص لأول مرة.

وأشار إلى أنه تم تحقيق ما نسبته 70% من المبادرات المخطط لها ضمن البرنامج التنفيذي الأول لتحديث القطاع العام.

ولفت إلى أن البرنامج التنفيذي الثاني والذي يستمر أربعة سنوات سيرتكز على مؤشرات قياس الأثر، وأنظمة إدارة الموارد البشرية في كل من أمانة عمان الكبرى والبلديات.

وتحدث عن سعي الحكومة لتعزيز وترسيخ ثقافة الخدمة العامة من خلال مسار مؤسسي متكامل يبدأ من إعداد وتأهيل الكوادر الإدارية، مرورا بتنمية مهاراتهم الوظيفية والقيادية، وترسيخ القيم الأخلاقية والمهنية، وتعزيز الشعور بالانتماء لمؤسساتهم.

وقال إنه جرى إنشاء وحدة التنظيم الجيد في رئاسة الوزراء لدراسة الأثر المسبق للتشريعات والسياسات في كافة الوزارات.

وبخصوص الاستغناء عن رخص المركبات البلاستيكية وتحويلها إلى إلكترونية قال أبو صعيليك خلال رده على أسئلة الصحفيين إن الوثائق الورقية ستكون متاحة لمن يطلبها، خاصة لمن يسافر إلى دول أخرى. .. “المواطن هو من يقرر نوع الخدمة التي يريدها” وفق أبو صعيليك

برنامج الدبلوم الاحترافي

ولفت إلى أنه تتم دراسة أوضاع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي وإمكانية إجراء تصحيح إداري بالتوازي مع إجراء استراتيجي يخص هاتين الوزارتين.

وقال أبو صعيليك إن تعديلات عدة أجريت على نظام إدارة الموارد البشرية وصدر التعديل الأول في شباط 2025 وتركز معظمها على الإجازة بدون راتب وتعزيز مبادئ الكفاءة والجدارة والشفافية.

وأشار إلى أن معهد الإدارة العامة سيبدأ بطرح برنامج الدبلوم الاحترافي لمدة 9 أشهر والمخصص للعاملين في القطاع العام.

بدوره قال أمين عام وزارة الاتصال الحكومي زيد النوايسة، إن خارطة تحديث القطاع العام بُنيت على مرتكزات قابلة للقياس من ضمنها أتمتة الخدمات الحكومية.

وأضاف أن تحديث الإدارة العامة هو أحد المسارات الجوهرية في مشروع التحديث الشامل وينطوي عليه التزام بتحقيق إدارة أكثر كفاءة وفاعلية.