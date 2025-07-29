الضمان تحذر من الانسياق وراء روابط ومواقع وهمية تدعي تقديم جوائز أو إعانات مالية باسمها

وطنا اليوم:حذّرت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي جمهورها من الانسياق وراء أيّة روابط ومواقع وهمية تدعي تقديم جوائز أو إعانات مالية باسمها.

ونفت المؤسسة في بيان صادر عن مركزها الإعلامي ما يتم تكرار تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول الحصول على مبالغ مالية أو جوائز بقيمة (200) دينار من خلال التسجيل في تلك المواقع وطلب بيانات شخصية تهدف إلى تضليل واستغلال جمهورها من مواطنين ومؤمن عليهم.

وأكدت المؤسسة على جمهورها عدم الدخول إلى الروابط المشبوهة حفاظاً على بياناتهم وخصوصياتهم المالية والشخصية، مؤكدةً على ضرورة استقاء المعلومات من قنواتها الرسمية التي توفّر من خلالها كافة المعلومات والبيانات الصادرة عنها، وذلك من خلال موقعها الإلكتروني www.ssc.gov.jo أو من خلال حساباتها الموثقة رسمياً على مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم (117117) أو مركز الاتصال الوطني (065008080).

وأشارت المؤسسة إلى أنها تتابع أولاً بأول إغلاق تلك المواقع والروابط الوهمية بالتنسيق المباشر مع المركز الوطني للأمن السيبراني