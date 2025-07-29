الملكية الأردنية تحقق 12.7 مليون دينار أرباحا صافية في النصف الأول 2025

وطنا اليوم:أظهرت النتائج المالية لشركة الملكية الأردنية تحسنا في أدائها خلال النصف الأول من 2025، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، حيث سجلت نموا في الإيرادات، وتحولا من الخسارة إلى الربحية على مستوى التشغيل وصافي الربح، بحسب البيانات المالية للشركة.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 11% لتصل إلى 374.5 مليون دينار في النصف الأول من 2025، مقارنة بـ 338.16 مليون دينار خلال النصف الأول من 2024، وهو ما يعكس تحسنا في حركة السفر وزيادة الكفاءة التشغيلية.

وعلى صعيد الأداء التشغيلي، تحولت الشركة من خسارة تشغيلية بقيمة 18.02 مليون دينار، إلى ربح تشغيلي بلغ 9.918 مليون دينار في النصف الأول من العام الحالي.

كما قفز صافي ربح الفترة إلى 12.7 مليون دينار، مقارنة بخسارة قدرها 27.37 مليون دينار في النصف الأول من 2024، وهو ما يمثل تحولا إيجابيا على تحسّن الأداء المالي العام للشركة.