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الملك ورئيس وزراء بريطانيا يبحثان إنهاء الكارثة الإنسانية في غزة

23 ثانية ago
الملك ورئيس وزراء بريطانيا يبحثان إنهاء الكارثة الإنسانية في غزة

وطنا اليوم:تلقى جلالة الملك عبدﷲ الثاني، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر، أكد جلالته خلاله ضرورة الإنهاء الفوري للكارثة الإنسانية في غزة.
وشدد جلالة الملك على ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، والسماح بتدفق المساعدات الإغاثية بكميات كافية إلى جميع المناطق، للحد من المأساة التي يعاني منها أهالي القطاع.
ولفت جلالته إلى استمرار الأردن بالتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة لتسهيل دخول المساعدات إلى غزة، مثمنا الموقف الأوروبي الداعم لإنهاء الحرب وتحقيق السلام وفق حل الدولتين.
وتناول الاتصال التعاون بين الأردن والمملكة المتحدة لتكثيف الاستجابة الإنسانية في غزة وإرسال المساعدات برا، وهي الوسيلة الرئيسة والأكثر فعالية، بالإضافة إلى الإنزالات الجوية.
وحذر جلالة الملك، خلال الاتصال، من خطورة التصعيد في الضفة الغربية والقدس.
وتطرق الاتصال إلى أهمية الحفاظ على أمن سوريا واستقرارها وسيادتها.


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