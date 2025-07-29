وزير الاتصالات السوري يزور الأردن لتعزيز التعاون الرقمي

وطنا اليوم:بحث الأردن وسوريا التعاون الرقمي بين البلدين، وذلك خلال لقاء عقد بين وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات ووزير الاتصالات وتقانة المعلومات السوري عبد السلام هيكل في عمّان.

وبحث سميرات وهيكل خلال اجتماع رسمي التعاون الرقمي الثنائي بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني.

وزار هيكل المركز الوطني للأمن السيبراني واطلع على مهامه والأعمال التي يقوم بها.

وسيزور هيكل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وسيلتقي مع عدد من مؤسسات القطاع الخاص.

وكان بدأ هيكل، الاثنين، زيارة عمل إلى الأردن على رأس وفد رسمي من الوزارة، وذلك تلبيةً لدعوة من وزير الاقتصاد الرقمي والريادة.

ورحّب سميرات بالوزير السوري والوفد المرافق له في زيارتهم إلى الأردن وقال عبر حسابه على منصة إكس “نسعى خلال اليومين المقبلين إلى عقد اجتماعات مثمرة وتعزيز أواصر التعاون والعمل المشترك بين البلدين الشقيقين، خاصة في مجال التحول الرقمي والاتصالات”.

وقال هيكل في منشور له عبر حسابه على منصة “لينكد إن”، إن الزيارة تأتي في إطار السعي لتوسيع آفاق التعاون الثنائي في مجالات الاتصالات والتقنية والريادة، من خلال الاطلاع على التجربة الأردنية “المتقدمة” في هذه القطاعات.

يشار إلى أن الأردن حقق مرتبة متقدمة على مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية لعام 2024 الصادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة (UNDESA)، إذ تقدم الأردن 11 مرتبة ليصل إلى المركز 89 من أصل 193 دولة، مقارنة بالمرتبة 100 في عام 2022.

كما تصدّر الأردن المرتبة 33 عالمياً في معدل سرعات الإنترنت، والرابع عربياً، إذ بلغ متوسط سرعة الإنترنت الثابت 142 ميغابايت في الثانية، وذلك في عام 2024.