بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

تراجع مستوردات الأردن من النفط ومشتقاته خلال الأشهر الخمسة الماضية

58 ثانية ago
تراجع مستوردات الأردن من النفط ومشتقاته خلال الأشهر الخمسة الماضية

وطنا اليوم:أظهرت بيانات التجارة الخارجية لدائرة الإحصاءات العامة تراجعًا في مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته خلال الأشهر الخمسة الأولى الماضية من العام الحالي بنسبة 1.9 بالمئة.
ووفقًا للبيانات الإحصائية التي رصدتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بلغت قيمة مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته حتى نهاية أيار الماضي من هذا العام 1.121 مليار دينار، مقارنة بـ 1.143 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي، ما يشير إلى انخفاض قدره 22 مليون دينار.
وأسهم انخفاض الفاتورة النفطية للمملكة لنهاية أيار الماضي من هذا العام بالحد من ارتفاع قيمة مستوردات المملكة بشكل مباشر، إذ لا يزال النفط يحتل المرتبة الأولى في قائمة مستوردات للمملكة.
واستحوذ الوقود والزيوت المعدنية على الحصة الكبرى من قائمة مستوردات المشتقات النفطية للمملكة حتى نهاية أيار الماضي، بقيمة 414 مليون دينار، تلاها النفط الخام “بترول” بمقدار 333 مليونا، بينما بلغت مستوردات المملكة من أرواح النفط “بنزين” نحو 161 مليون دينار و الديزل “سولار” بنحو 193 مليونا، إضافة إلى زيوت التشحيم بقيمة 16 مليون دينار والكاز بنحو 4 ملايين دينار.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:13

ورشات عمل المرحلة الثانية لرؤية التحديث الاقتصادي تختتم أعمالها

12:07

كابيتال بنك يطلق حملة استثنائية لقروض الإسكان

12:03

مرصد عالمي: السيناريو الأسوأ لحدوث مجاعة يتكشف حاليا في قطاع غزة

11:49

20 قتيلا و40 جريحا في ضربات روسية على أوكرانيا

11:47

🎓 💙 تهنئة تخرج ماجستير 💙 🎓

11:30

العثور على جثة شاب في شارع إيدون بإربد

11:25

وفيات الثلاثاء 29-7-2025

11:22

بنك القاهرة عمان يفتتح فعاليات المخيّم الصيفي السنوي التاسع عشر لمؤسسة الحسين للسرطان

11:08

الخطيب يوضح آلية تصنيف الطلبة لغايات القبول الموحد

11:01

تطبيق بت شات قاتل واتساب يصل رسميا للهواتف

10:54

هولندا تمنع بن غفير وسموتريتش من دخول أراضيها

10:50

%6 نسبة تراجع عدد الأردنيين المغادرين لغايات السياحة

وفيات
وفيات الثلاثاء 29-7-2025المشجع الوفي لنادي الحسين الطفل عبدالله العلاونة في ذمة اللهوفيات الاثنين 28-7-2025وفيات الأحد 27-7-2025وفيات الجمعة 25-7-2025