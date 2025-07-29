20 قتيلا و40 جريحا في ضربات روسية على أوكرانيا

وطنا اليوم:قُتل 20 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 40 بجروح جراء ضربات روسية استهدفت ليل الاثنين منطقتي زابوريجيا ودنيبروبتروفسك في أوكرانيا، وفق ما أوردت السلطات المحلية.

وفي زابوريجيا، أفاد مسؤول مكتب الرئيس الأوكراني، أندريه يرماك، بسقوط 16 قتيلا و35 جريحا جراء سلسلة من عمليات القصف طالت معتقلا، منددا بـ”جريمة حرب جديدة يرتكبها الروس”.

كما أدت 3 هجمات على منطقة دنيبروبتروفسك إلى سقوط ما لا يقل عن 4 قتلى و8 جرحى، بحسب ما ذكر رئيس الإدارة المحلية سيرغي ليساك على “تليغرام”.

وأشار المسؤول الأوكراني إلى أن هذه الهجمات بواسطة مسيرات متفجرة وقنابل مسيرة استهدفت بلدات ميجييفسكا ودوبوفيكيفسكا وسلوفيانسكا.

وفي روسيا، قُتل شخص ليل الاثنين في منطقة روستوف الجنوبية، إثر هجوم أوكراني بمسيرات، على ما أعلن حاكم المنطقة يوري سليوسار.

وكتب سليوسار على” تليغرام” أن الهجوم استهدف مناطق سالسك وكامنسك شاختينسكي وفولغودونسك وبوكوفسكي وتاراسوفسكي.

وفي سالسك، “تضررت سيارة في شارع أوترافسكي، وقتل السائق بداخلها”، بحسب الحاكم.

كما أفادت السكك الحديد الروسية أن حطام مسيرات سقط على محطة سالسك، ملحقا أضرارا بقطار ركاب وقطار بضائع، بدون التسبب في إصابات