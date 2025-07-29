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العثور على جثة شاب في شارع إيدون بإربد

دقيقة واحدة ago
العثور على جثة شاب في شارع إيدون بإربد

وطنا اليوم:باشرت الأجهزة الأمنية في محافظة إربد التحقيق في ملابسات العثور على جثة شاب في شارع إيدون، جنوب مدينة إربد، ليل الاثنين الثلاثاء.
وبحسب مصادر أمنية، تحركت كوادر الأمن إلى الموقع فور تلقي البلاغ، حيث تم الكشف على الجثة ونقلها إلى مركز الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة.
وأكدت المصادر أن التحقيقات ما تزال جارية لكشف ملابسات الحادثة وظروفها، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل في الوقت الحالي


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