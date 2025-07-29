هولندا تمنع بن غفير وسموتريتش من دخول أراضيها

وطنا اليوم:استدعت الحكومة الهولندية، سفير إسرائيل في البلاد للتنديد بالوضع “الذي لا يحتمل ولا يمكن الدفاع عنه” في غزة، وأنها فرضت حظرا على وزيرين في الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة يمنعهما من دخول هولندا.

ولن تسمح هولندا للوزيرين في الحكومة الإسرائيلية إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش بدخول البلاد، التي تتهمهما بالتحريض المتكرر على العنف ضد الفلسطينيين والدعوة إلى “تطهير عرقي” في قطاع غزة.

ويأتي القرار الهولندي في أعقاب خطوات مماثلة اتخذتها بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج الشهر الماضي.

وقالت الحكومة الهولندية إنها تؤيد توصية الاتحاد الأوروبي بالحد من وصول إسرائيل إلى برنامجها الرئيسي لتمويل الأبحاث، وأضافت أنها ستضغط من أجل فرض عقوبات تجارية أوروبية إذا تبين أن إسرائيل تنتهك اتفاقها مع الاتحاد الأوروبي بشأن زيادة إمدادات المساعدات.

وردا على قرار منعه من دخول هولندا، قال بن غفير “حتى لو تم منعي من دخول كل أوروبا سأواصل الدفاع عن إسرائيل”، وفق تعبيره.

من جانبه، علق سموتريتش على قرار هولندا منعه من دخول أراضيها بأن “أوروبا لم توفر الأمان لليهود في الماضي ولن تفعل ذلك مستقبلا”، بحسب قوله.

والأحد، أدرجت الوكالة الوطنية للأمن في هولندا إسرائيلَ لأول مرة على قائمة الدول التي تشكل تهديدا للبلاد، لافتة إلى محاولات إسرائيل التأثير على الرأي العام الهولندي وصناعة القرار السياسي من خلال نشر معلومات مضللة.

والسبت، شدد رئيس الوزراء الهولندي على أنه يجب على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يسلك طريقا مختلفا، ويتيح إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، لافتا إلى أن تل أبيب ملزمة بذلك بالقانون الدولي.