بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

هولندا تمنع بن غفير وسموتريتش من دخول أراضيها

52 ثانية ago
هولندا تمنع بن غفير وسموتريتش من دخول أراضيها

وطنا اليوم:استدعت الحكومة الهولندية، سفير إسرائيل في البلاد للتنديد بالوضع “الذي لا يحتمل ولا يمكن الدفاع عنه” في غزة، وأنها فرضت حظرا على وزيرين في الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة يمنعهما من دخول هولندا.
ولن تسمح هولندا للوزيرين في الحكومة الإسرائيلية إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش بدخول البلاد، التي تتهمهما بالتحريض المتكرر على العنف ضد الفلسطينيين والدعوة إلى “تطهير عرقي” في قطاع غزة.
ويأتي القرار الهولندي في أعقاب خطوات مماثلة اتخذتها بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج الشهر الماضي.
وقالت الحكومة الهولندية إنها تؤيد توصية الاتحاد الأوروبي بالحد من وصول إسرائيل إلى برنامجها الرئيسي لتمويل الأبحاث، وأضافت أنها ستضغط من أجل فرض عقوبات تجارية أوروبية إذا تبين أن إسرائيل تنتهك اتفاقها مع الاتحاد الأوروبي بشأن زيادة إمدادات المساعدات.
وردا على قرار منعه من دخول هولندا، قال بن غفير “حتى لو تم منعي من دخول كل أوروبا سأواصل الدفاع عن إسرائيل”، وفق تعبيره.
من جانبه، علق سموتريتش على قرار هولندا منعه من دخول أراضيها بأن “أوروبا لم توفر الأمان لليهود في الماضي ولن تفعل ذلك مستقبلا”، بحسب قوله.
والأحد، أدرجت الوكالة الوطنية للأمن في هولندا إسرائيلَ لأول مرة على قائمة الدول التي تشكل تهديدا للبلاد، لافتة إلى محاولات إسرائيل التأثير على الرأي العام الهولندي وصناعة القرار السياسي من خلال نشر معلومات مضللة.
والسبت، شدد رئيس الوزراء الهولندي على أنه يجب على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يسلك طريقا مختلفا، ويتيح إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، لافتا إلى أن تل أبيب ملزمة بذلك بالقانون الدولي.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:50

%6 نسبة تراجع عدد الأردنيين المغادرين لغايات السياحة

10:31

الأردن يسير قافلة مساعدات جديدة تضم 65 شاحنة إلى غزة

10:20

وزير الخارجية: إن كانت الإنزالات الجوية ستنقذ حياة طفل فلسطيني واحد سنقوم بها

10:18

عجلون: ضبط معتد على الثروة الحرجية بحقه 5 طلبات

10:14

رئيس الوزراء الفلسطيني: على حماس تسليم سلاحها وندعو لنشر قوات دولية في غزة

10:08

الضريبة توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي في اختيار عينة الاقرارات الضريبية المقبولة

10:04

مسلح يقتل 4 أشخاص وينتحر في ناطحة سحاب بمانهاتن

10:01

استقالة مساعد المدير العام لإدارة قطاع الشركات والمؤسسات المالية في بنك الأردن

09:55

الثلاثاء: انحسار الكتلة الحارة والجافة وأجواء صيفية عادية

09:48

أكثر تفصيلاً.. خطة بريطانية للاعتراف بدولة فلسطينية

09:43

رسالتي في التوعية ونشر المعرفة مستمرة برغم المعيقات

09:39

منصة زين تحتضن شركة أفانسر “”Avancer AI ضمن برنامج زين المبادرة

وفيات
المشجع الوفي لنادي الحسين الطفل عبدالله العلاونة في ذمة اللهوفيات الاثنين 28-7-2025وفيات الأحد 27-7-2025وفيات الجمعة 25-7-2025وفيات الخميس 24-7-2025