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عجلون: ضبط معتد على الثروة الحرجية بحقه 5 طلبات

16 ثانية ago
عجلون: ضبط معتد على الثروة الحرجية بحقه 5 طلبات

وطنا اليوم:أُلقي القبض في محافظة عجلون، اليوم الثلاثاء، على معتد على الثروة الحرجية، بحقه ضبوط حرجيّة تجاوزت قيمتها 50 ألف دينار أردني.
وقال مدير الزراعة في عجلون المهندس رامي العدوان لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إنه وبعد عملية رصد وتتبع من قِبل شرطة عجلون تم توقيف المطلوب أثناء تنقّله، وتبين أن لديه سجلا طويلا من الاعتداءات على الأشجار والغابات، حيث بلغ عدد الضبوطات المنسوبة إليه نحو 5 ضبوطات حرجية.
وأوضح أن هذه العملية تأتي في إطار جهود كوادر المديرية (قسم الحراج) ضمن تعاون وتنسيق مع محافظ عجلون والجهات الأمنية لحماية الثروة الوطنية الغابية وإطلاق حملات مراقبة مشددة ضد قطع الأشجار بشكل غير قانوني.
وأضاف العدوان انه تم حجز مركبة المعتدي وإيداعه للقضاء وللمحافظ لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه


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