رئيس الوزراء الفلسطيني: على حماس تسليم سلاحها وندعو لنشر قوات دولية في غزة

وطنا اليوم:شدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، الاثنين، على أن “مؤتمر حل الدولتين يجب أن يشكل نقطة تحول تترجم المواقف إلى خطوات”.

وقال مصطفى، خلال مؤتمر في الأمم المتحدة حول إحياء مسار حل الدولتين لتسوية النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي: “نريد دولة فلسطينية حرة ومتطورة وذات سيادة يفخر بها الجميع”.

كما أضاف أن “الاعتراف بدولة فلسطين استثمار بالأمن والسلام والاستقرار”.

“على حماس إلقاء السلاح”

إلى ذلك أعلن مصطفى أنه يتعيّن على حماس إلقاء السلاح والتخلي عن سيطرتها على غزة للسلطة لاستعادة الأمن في القطاع الذي دمرته الحرب، قائلاً: “يجب أن تنسحب إسرائيل بالكامل من قطاع غزة ويجب على حماس التخلي عن سيطرتها على القطاع وتسليم سلاحها للسلطة الفلسطينية”، وفق وكالة فرانس برس.

كما أوضح أن السلطة الفلسطينية مستعدة لتولي المسؤولية الكاملة في غزة.

وأردف أن “حرب الإبادة يجب أن تتوقف فوراً”.

“لا بديل عن حل الدولتين”

من جهته صرح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن “سلام الشرق الأوسط يتحقق بحل الدولتين”.

وأردف غوتيريش أن “لا بديل عن حل الدولتين”، مشدداً على أن “الدولة الفلسطينية حق”.

وأوضح غوتيريش أن “احتلال الأراضي الفلسطينية غير شرعي ويجب أن ينتهي”، مضيفاً أن “على إسرائيل الالتزام بحل الدولتين دون شروط”.

فيما لفت إلى أن السلطة الفلسطينية اتخذت خطوات إصلاحية ضرورية.

ما لا يقل عن 142 دولة

يذكر أنه بعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، أنه سيعترف بدولة فلسطين رسمياً في سبتمبر، يأمل المؤتمر الذي دعت إليه الجمعية العامة للأمم المتحدة وترأسه باريس والرياض، في إحياء هذا المسار.

وخلال المؤتمر ستعبّر “دول غربية” أخرى، لم يسمّها وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو ، عن نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

يشار إلى أن ما لا يقل عن 142 دولة من الدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة باتت تعترف بدولة فلسطين المعلنة ذاتياً عام 1988، بحسب تعداد أجرته فرانس برس مدعوماً بعمليات تثبّت.