الضريبة توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي في اختيار عينة الاقرارات الضريبية المقبولة

وطنا اليوم:أعلن الدكتور حسام أبو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات عن الانتهاء من اختيار عينة إقرارات ضريبة الدخل التي تم تقديمها خلال العام الحالي عن العام 2024 وفقا لتقنيات الذكاء الاصطناعي وأفضل الممارسات العالمية في اختيار العينات.

وأوضح أن الدائرة حريصة على الاستمرار بتطبيق المعايير الدولية المتبعة في اختيار عينة الإقرارات المقبولة كما وردت من المكلفين دون ان يتم أي تعديل عليها ومراعاة معايير الخطورة المعتمدة في الدائرة.

واشار أبو علي انه وضمن سياق اجراءات التطوير والتحديث التي تنتهجها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي فان الاقرارات التي لا تخضع للتدقيق الفني ستكون خاضعة للتدقيق الالكتروني من خلال برنامج الذكاء الاصطناعي الذي عملت على استحداثه لضمان العدالة الضريبية والشمولية في التدقيق الضريبي واعتماد التدقيق النوعي والمتخصص للإقرارات الالكترونية.

وقامت الدائرة بتوفير نتائج عينة إقرارات ضريبة الدخل المقبولة كما وردت من المكلفين على موقعها الالكتروني من خلال توفير خدمة الاستعلام عن اقرارات ضريبة الدخل المقبولة ضمن نظام العينة على الرابط www.istd.gov.jo، تحت ايقونة الاستعلام واختيار عنوان الاقرارات المقبولة، بحيث بإمكان أي مكلف إدخال الرقم الضريبي لمعرفة إن كانت إقراراتهم مقبولة أم لا..