الثلاثاء: انحسار الكتلة الحارة والجافة وأجواء صيفية عادية

وطنا اليوم:ينحسر اليوم الثلاثاء، تأثير الكتلة الهوائية الحارة على المملكة، و تنخفض درجات الحرارة لتسجل حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقسً صيفيًا عاديًا في أغلب المناطق، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وبحسب تقرير ادارة الارصاد الجوية، يكون الطقس يوم غدٍ الأربعاء، صيفيًا عاديًا في أغلب المناطق، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويبقى الطقس يومي الخميس والجمعة، صيفيًا عاديًا في أغلب المناطق، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 33 – 22 درجة مئوية، وفي غرب عمان 31 – 20، وفي المرتفعات الشمالية 29 – 19، وفي مرتفعات الشراة 30 – 17، وفي مناطق البادية 37 – 18، وفي مناطق السهول 33 – 20، وفي الأغوار الشمالية 39 – 21، وفي الأغوار الجنوبية 43 – 26، وفي البحر الميت 41 – 25، وفي خليج العقبة 41 – 26 درجة مئوية.