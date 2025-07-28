وزير الإدارة المحلية يتفقد واقع الخدمات في بلديتي الكرك ومؤاب

وطنا اليوم:تفقد وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، اليوم الإثنين، خلال جولة ميدانية إلى محافظة الكرك، بلديتي الكرك الكبرى ومؤاب، للاطلاع على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة أداءهم واحتياجاتها.

واستهل الوزير زيارته بلقاء محافظ الكرك، الدكتور قبلان الشريف، وعدد من الحكام الإداريين، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والمحافظة، بما يساهم في دعم الجهود الخدمية والتنموية.

وجال المصري، برفقة المحافظ، ورئيس لجنة بلدية الكرك محمد المناصير، في عدد من المناطق التابعة للبلدية، واطلع على واقع البنية التحتية والخدمات العامة، مؤكدا ضرورة مضاعفة الجهود في مختلف مجالات العمل البلدي.

وفي زيارة أخرى، تفقد الوزير مناطق بلدية مؤاب، بحضور رئيس لجنة البلدية إبراهيم المجالي، واطلع على واقع الحديقة البيئية.

كما تفقد المصري، حديقة بلدية مؤاب في منطقة العمرية، مشيدا بمستوى تنظيم الحديقة وحداثة مرافقها، التي تُعد نموذجا ناجحا للحدائق.

وأكد المصري خلال الجولة أهمية رفع مستوى النظافة العامة، والحرص على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في مختلف مناطق المحافظة، مشيرا إلى أن الزيارات الميدانية تأتي لحرص الوزارة على التواصل الميداني مع البلديات ومتابعة احتياجاتها وتذليل العقبات التي تواجهها.