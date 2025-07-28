ألمانيا تقيم جسراً جوياً إنسانياً مع غزة عبر الأردن

وطنا اليوم:أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس الاثنين، أن بلاده ستقيم مع الأردن “جسرا جويا للمساعدات الإنسانية” مع قطاع غزة، بهدف مساعدة سكانه الذين يواجهون “مستويات مقلقة” من سوء التغذية بحسب الأمم المتحدة.

وقال المستشار خلال مؤتمر صحفي في برلين، إن “وزير الدفاع بوريس بيستوريوس سيعمل بتنسيق وثيق مع فرنسا وبريطانيا المستعدتين أيضا لإقامة جسر جوي مماثل؛ لإيصال المواد الغذائية واللوازم الطبية”.

وفي وقت سابق، أعلنت إسبانيا أنها تعتزم إلقاء 12 طناً من المساعدات الغذائية جواً فوق غزة هذا الأسبوع، وسط تفاقم خطر المجاعة في القطاع المحاصر والمدمر بعد 21 شهراً من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

أوضح رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الذي ينتقد بشدة الحملة العسكرية الإسرائيلية رداً على هجوم حركة حماس، خلال مؤتمر صحافي أن عمليات إلقاء المساعدات ستتم يوم الجمعة انطلاقاً من الأردن بواسطة طائرات تابعة لسلاح الجو الإسباني.

وقال: «المجاعة في غزة عار على البشرية أجمع، ووقفها هو بالتالي واجب أخلاقي».