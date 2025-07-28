بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

ألمانيا تقيم جسراً جوياً إنسانياً مع غزة عبر الأردن

28 يوليو 2025
ألمانيا تقيم جسراً جوياً إنسانياً مع غزة عبر الأردن

وطنا اليوم:أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس الاثنين، أن بلاده ستقيم مع الأردن “جسرا جويا للمساعدات الإنسانية” مع قطاع غزة، بهدف مساعدة سكانه الذين يواجهون “مستويات مقلقة” من سوء التغذية بحسب الأمم المتحدة.
وقال المستشار خلال مؤتمر صحفي في برلين، إن “وزير الدفاع بوريس بيستوريوس سيعمل بتنسيق وثيق مع فرنسا وبريطانيا المستعدتين أيضا لإقامة جسر جوي مماثل؛ لإيصال المواد الغذائية واللوازم الطبية”.
وفي وقت سابق، أعلنت إسبانيا أنها تعتزم إلقاء 12 طناً من المساعدات الغذائية جواً فوق غزة هذا الأسبوع، وسط تفاقم خطر المجاعة في القطاع المحاصر والمدمر بعد 21 شهراً من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.
أوضح رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الذي ينتقد بشدة الحملة العسكرية الإسرائيلية رداً على هجوم حركة حماس، خلال مؤتمر صحافي أن عمليات إلقاء المساعدات ستتم يوم الجمعة انطلاقاً من الأردن بواسطة طائرات تابعة لسلاح الجو الإسباني.
وقال: «المجاعة في غزة عار على البشرية أجمع، ووقفها هو بالتالي واجب أخلاقي».


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
01:36

رئيس الديوان الملكي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى عشيرة العلاوي

20:48

الصحفيين تحذّر منتحلي المهنة من إجراء مقابلات مع طلبة التوجيهي

20:28

عندما تتقدّم المظلومية على الحكمة .. يا خليل الحية: الثورات لا تقوم على التجريح… بل على التقدير

20:23

وزير الإدارة المحلية يتفقد واقع الخدمات في بلديتي الكرك ومؤاب

20:12

المومني : جولات الرئيس ليست شكلية ونحن نعتز بكوننا حكومة ميدانية تصل إلى الناس في مواقعهم

20:04

ولي العهد يحضر جانبا من جلسة حول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

19:36

أبو صعيليك يطلق ورقة مفاهيم حول قطاع عام أكثر مرونة

19:30

المشجع الوفي لنادي الحسين الطفل عبدالله العلاونة في ذمة الله

19:22

عطية يوجه 17 سؤالًا نيابيًا حول اتفاقية امتياز تعدين الذهب والنحاس في وادي عربة

19:18

فعاليات “الصين الملونة” تتألق في مهرجان المدينة الدولي ومهرجان جرش للثقافة والفنون

19:17

إدارة التأمين الصحي تنظم محاضرة توعوية في المؤسسة الإستهلاكية المدنية

19:16

اطلاق مشروع الدراما والمسرح في السردية الوطنية الأردنية

وفيات
المشجع الوفي لنادي الحسين الطفل عبدالله العلاونة في ذمة اللهوفيات الاثنين 28-7-2025وفيات الأحد 27-7-2025وفيات الجمعة 25-7-2025وفيات الخميس 24-7-2025