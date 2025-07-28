بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. وفيات

المشجع الوفي لنادي الحسين الطفل عبدالله العلاونة في ذمة الله

28 يوليو 2025
المشجع الوفي لنادي الحسين الطفل عبدالله العلاونة في ذمة الله

وطنا اليوم:سادت حالة من الحزن الشديد في الأوساط الرياضية الأردنية، وخصوصاً بين جماهير نادي الحسين إربد، بعد الإعلان عن وفاة الطفل عبد الله العلاونة، الذي عُرف بأنه أحد أوفى وأصدق مشجعي “غزاة الشمال”.
وانتشر خبر وفاة الطفل عبد الله كالنار في الهشيم عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث ضجت صفحات الجماهير واللاعبين بصورته التي أصبحت أيقونة للانتماء الخالص والحب الصادق للنادي. وكان الطفل الراحل قد اشتهر بصورة مؤثرة له وهو يرتدي قميص النادي الأصفر ويشجع بحرارة من المدرجات، لتصبح صورته رمزاً للبراءة والولاء في عالم التشجيع الرياضي.
وقد نعى نادي الحسين إربد في بيان رسمي مشجعه الصغير، معرباً عن بالغ حزنه وأسفه لهذا المصاب الأليم. وجاء في بيان النادي: “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تنعى أسرة نادي الحسين إربد ابنها المشجع الوفي عبد الله العلانة. ستبقى روحه البريئة وابتسامته الصادقة حاضرة في مدرجاتنا وفي قلوبنا دائماً”.
من جهتهم، عبر عدد من لاعبي الفريق الأول والجماهير عن حزنهم العميق، متداولين صوره ومقدمين التعازي لأسرته، فيما دعا العديد من المشجعين إلى تكريم ذكرى الطفل الراحل في المباراة القادمة للفريق، تأكيداً على أنه سيبقى جزءاً لا يتجزأ من عائلة النادي.
لقد تحول عبد الله من مجرد مشجع صغير إلى أيقونة للحب النقي والانتماء الصادق، وستبقى ذكراه خالدة في قلوب كل من عرفه وشاهد شغفه الكبير بناديه


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
01:36

رئيس الديوان الملكي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى عشيرة العلاوي

20:48

الصحفيين تحذّر منتحلي المهنة من إجراء مقابلات مع طلبة التوجيهي

20:28

عندما تتقدّم المظلومية على الحكمة .. يا خليل الحية: الثورات لا تقوم على التجريح… بل على التقدير

20:23

وزير الإدارة المحلية يتفقد واقع الخدمات في بلديتي الكرك ومؤاب

20:18

ألمانيا تقيم جسراً جوياً إنسانياً مع غزة عبر الأردن

20:12

المومني : جولات الرئيس ليست شكلية ونحن نعتز بكوننا حكومة ميدانية تصل إلى الناس في مواقعهم

20:04

ولي العهد يحضر جانبا من جلسة حول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

19:36

أبو صعيليك يطلق ورقة مفاهيم حول قطاع عام أكثر مرونة

19:22

عطية يوجه 17 سؤالًا نيابيًا حول اتفاقية امتياز تعدين الذهب والنحاس في وادي عربة

19:18

فعاليات “الصين الملونة” تتألق في مهرجان المدينة الدولي ومهرجان جرش للثقافة والفنون

19:17

إدارة التأمين الصحي تنظم محاضرة توعوية في المؤسسة الإستهلاكية المدنية

19:16

اطلاق مشروع الدراما والمسرح في السردية الوطنية الأردنية

وفيات
وفيات الاثنين 28-7-2025وفيات الأحد 27-7-2025وفيات الجمعة 25-7-2025وفيات الخميس 24-7-2025وفيات الاربعاء 23-7-2025