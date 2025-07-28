المشجع الوفي لنادي الحسين الطفل عبدالله العلاونة في ذمة الله

وطنا اليوم:سادت حالة من الحزن الشديد في الأوساط الرياضية الأردنية، وخصوصاً بين جماهير نادي الحسين إربد، بعد الإعلان عن وفاة الطفل عبد الله العلاونة، الذي عُرف بأنه أحد أوفى وأصدق مشجعي “غزاة الشمال”.

وانتشر خبر وفاة الطفل عبد الله كالنار في الهشيم عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث ضجت صفحات الجماهير واللاعبين بصورته التي أصبحت أيقونة للانتماء الخالص والحب الصادق للنادي. وكان الطفل الراحل قد اشتهر بصورة مؤثرة له وهو يرتدي قميص النادي الأصفر ويشجع بحرارة من المدرجات، لتصبح صورته رمزاً للبراءة والولاء في عالم التشجيع الرياضي.

وقد نعى نادي الحسين إربد في بيان رسمي مشجعه الصغير، معرباً عن بالغ حزنه وأسفه لهذا المصاب الأليم. وجاء في بيان النادي: “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تنعى أسرة نادي الحسين إربد ابنها المشجع الوفي عبد الله العلانة. ستبقى روحه البريئة وابتسامته الصادقة حاضرة في مدرجاتنا وفي قلوبنا دائماً”.

من جهتهم، عبر عدد من لاعبي الفريق الأول والجماهير عن حزنهم العميق، متداولين صوره ومقدمين التعازي لأسرته، فيما دعا العديد من المشجعين إلى تكريم ذكرى الطفل الراحل في المباراة القادمة للفريق، تأكيداً على أنه سيبقى جزءاً لا يتجزأ من عائلة النادي.

لقد تحول عبد الله من مجرد مشجع صغير إلى أيقونة للحب النقي والانتماء الصادق، وستبقى ذكراه خالدة في قلوب كل من عرفه وشاهد شغفه الكبير بناديه