إدارة التأمين الصحي تنظم محاضرة توعوية في المؤسسة الإستهلاكية المدنية

وطنا اليوم / كتب د. عطا أبو الحاج نظم قسم العلاقات العامة وخدمة الجمهور في مديرية الشؤون الإدارية بالتعاون مع قسم خدمات المشتركين في مديريه المشتركين في إدارة التأمين الصحي المدني اليوم الأثنين ٢٨/٧/٢٠٢٥ محاضره توعوية في المؤسسة الإستهلاكيه المدنية حول نظام التأمين الصحي وتعليماته قدمتها د. خالدة العساف وهيلدا دراغمه.

وتعد هذه الورش من سلسلة الورش التوعوية التي تنظمها ادارةالتأمين الصحي والتي تعكس نهج الإدارة في إستمرارية التأكيد على تقديم التشاركيه الفاعله مع شركائها في الجهاز الحكومي.

يذكر أن الدكتورة علا المساعفة مديرة إدارة التأمين الصحي ود. سامر أبو رمان مدير الشؤون الإدارية في الإدارة يوليان التوعية بنظام التأمين الصحي المدني أهمية كبيرة ويوعزان بالزيارات الميدانية للدوائر والمؤسسات الحكومية ويحرصان على التشبيك مع الجهاز الحكومي.