فعاليات “الصين الملونة” تتألق في مهرجان المدينة الدولي ومهرجان جرش للثقافة والفنون

وطنا اليوم – في 24 و25 تموز، نظم المركز الثقافي الصيني في عمّان، بالتعاون مع مركز التبادل الثقافي والسياحي بين الصين والدول الأجنبية، سلسلة فعاليات بعنوان “الصين الملونة” في العاصمة الأردنية عمّان ومدينة جرش.

وخلال حفل افتتاح الدورة الثامنة عشرة من مهرجان المدينة الدولي، الذي أقيم صباح يوم 24 تموز في مركز زها الثقافي بعمّان، حضرت سمو الأميرة نجلاء بنت عاصم، والقائم بالأعمال في السفارة الصينية لدى الأردن السيد كونغ آن مين، والمستشار الثقافي الصيني ومدير المركز الثقافي الصيني في عمّان السيد جاو شياو تشيانغ، إلى جانب عدد من السفراء والدبلوماسيين المقيمين في الأردن.

وقدمت الفرقة الفنية من جامعة الشعوب الشمالية الصينية، بدعوة من المركز الثقافي الصيني، عرض رقص بعنوان “نداء الأزمنة الغابرة”، بالإضافة إلى عزف ثنائي على آلات “الإرهو” و”البيبا” بعنوان “الرقصة الدوامة”، ما أتاح للجمهور فرصة الاستمتاع بعروض حية تجسد عمق وغنى الثقافة الصينية.

كما شهد جناح الثقافة والطعام الصيني الخارجي إقبالاً واسعًا من الزوار، حيث شارك الجمهور في أنشطة متنوعة مثل: فن تحضير الشاي، تجربة ارتداء الزي الصيني التقليدي (الهانفو)، فن قص الورق، الخط الصيني، والرماية التقليدية بالسهام. وقد نظمت هذه الفعاليات بالتعاون مع معهد طلال أبو غزالة كونفوشيوس ومعهد كونفوشيوس بجامعة فيلادلفيا، بدعوة من المركز الثقافي الصيني. وقد أتيحت للشباب الأردني تجربة مميزة للتعمق في الثقافة الصينية.

كما تضمنت الفعالية عرض لوحات ترويجية لمدن سياحية صينية كـ بكين وشنغهاي وشيآن، مما أتاح للزوار التعرف على الإمكانات السياحية في الصين. وتذوق الزوار أطباقاً صينية شهية مثل المعكرونة الباردة، الشاي بالحليب، والحلويات الصينية التي قدمتها مطاعم صينية محلية، مما أضفى نكهة فريدة على أجواء المهرجان.

وشاركت سفارات 13 دولة معتمدة لدى المملكة الأردنية الهاشمية في مهرجان المدينة الدولي لهذا العام، حيث عُرضت ثقافات متعددة من مختلف أنحاء العالم.

وفي مساء 25 تموز، أقيم عرض “الصين الملونة” الخاص على مسرح الساحة الرئيسية ضمن فعاليات الدورة الـ 39 من مهرجان جرش للثقافة والفنون. حضر الحفل كل من الأمين العام لوزارة الثقافة الأردنية السيد نضال الأحمد العياصرة، والرئيس التنفيذي للمهرجان السيد أيمن سماوي، ورئيس لجنة بلدية جرش الكبرى السيد محمد بني ياسين، والقائم بالأعمال في سفارة جمهورية الصين الشعبية السيد كونغ آن مين، والمستشار الثقافي ومدير المركز الثقافي الصيني السيد جاو شياو تشيانغ، بالإضافة إلى جمهور واسع من مختلف شرائح المجتمع الأردني.

تضمن العرض مجموعة من الفقرات المميزة، مثل العزف على الآلات الموسيقية الشعبية، الأغاني الفلكلورية، والرقصات التقليدية، واستقطب الحفل أكثر من ألف مشاهد.

ويشهد مهرجان جرش هذا العام أكثر من 235 فعالية فنية وثقافية وأدبية من 37 دولة عربية وعالمية.

لم تقتصر فعاليات “الصين الملونة” على تقديم عروض ثقافية وفنية مبهرة فحسب، بل ساهمت في تعزيز التفاهم بين الشعبين الأردني والصيني وتعميق أواصر الصداقة بينهما. ويعتزم المركز الثقافي الصيني في عمّان مواصلة جهوده في دعم التبادل الثقافي والتعاون السياحي بين البلدين، وتقديم مزيد من المبادرات المبتكرة لتعزيز حضور الثقافة الصينية في الأردن، بما يثري العلاقات الثنائية بين الشعبين الصديقين.

يوسف