بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. ادب وثقافة

أمسية شعرية لرابطة الكتاب بمهرجان جرش تجمع شعراء من الأردن وفلسطين والعراق

28 يوليو 2025
أمسية شعرية لرابطة الكتاب بمهرجان جرش تجمع شعراء من الأردن وفلسطين والعراق

وطنا اليوم:أُقيمت مساء الأحد في قاعة عقل بلتاجي بمركز الحسين الثقافي/رأس العين أمسية شعرية تُعدّ الأقصر بين الأمسيات الشعرية التي تُقام ضمن البرنامج الثقافي لمهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته 39.
شارك في الأمسية، التي حضرها رئيس رابطة الكُتّاب الأردنيين الدكتور موفق محادين، ستة شعراء من الأردن وفلسطين والعراق.
 وتأتي الأمسية ضمن برنامج الأمسيات الشعرية الذي يُقام بالتعاون مع رابطة الكُتّاب ويستمر حتى يوم الأربعاء المقبل.
استهلّ الأمسية الشاعر محمد العامري، الذي قدّمها ثم بدأ بالشكر لرابطة الكُتّاب على هذه الأمسية، مؤكداً  الحاجة إلى الشعر في هذا العالم الذي وصفه “بالثقيل”.
وقال العامري: “غرقنا بالدم حتى صارت رائحة الوقت أقوى من الفولاذ”، مضيفاً أن الشعر ما يزال نبض الكون الذي تجتاحه الشاشات.
وقرأ الشاعر الفلسطيني، عبدالله عيسى، وهو ضيف المهرجان، نصوصاً من ديوان “آياتك اليوم” الذي ما زال تحت الطبع، كما قرأ قصيدة “لم أنم” التي حملت في صورها سوداوية واضحة، وقصيدتي “القبور” و”ساعي البريد”. وقد كشفت هذه النصوص أننا أمام شاعر مُجدّ مليء بالدراما التي تختزل في مشاهدها الكثير.
وتلاه الشاعر عارف الساعدي، القادم من العراق، وهو أيضاً ضيف على المهرجان، الذي قرأ قصيدة “كثيرون”، وجزءاً من قصيدة “مدونة عرابي”، بالإضافة إلى “قصائد الحاسوب” من ديوان لم يُطبع بعد. 
ويرصد الساعدي من خلال أبياتها التحول الإلكتروني وعلاقته بالإنسان في ظل سيطرة التكنولوجيا وتداخلها.
 وقد كشفت هذه القصيدة وغيرها أننا أمام شاعر فذّ لديه القدرة على توظيف موضوعات العصر في صور شعرية تلامس الواقع.
بينما قرأ الشاعر راشد عيسى قصائد “صدقيهم”، و”سيدتي”، و”تعبت”، و”كيف”، وقصيدة “المتقاعد”. وقرأ الشاعر غازي الذيبة قصائد “شتلة ريحان”، و”ورقة من يد محارب”، و”افتح لنا باباً”.
واختتم الشاعر حاكم عقرباوي الأمسية بما وصفه بـ “مقاطع شعرية مختلفة بلا عناوين”. 
وتميزت هذه المقاطع بأسلوب إلقاء جميل، وبطابعها الرمزي الذي صاحبه تكثيف في النص.
وفي نهاية الأمسية، سلّم عضو رابطة الكُتّاب، جروان المعاني، الشهادات التقديرية على الشعراء ومقدّم الأمسية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
01:36

رئيس الديوان الملكي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى عشيرة العلاوي

20:48

الصحفيين تحذّر منتحلي المهنة من إجراء مقابلات مع طلبة التوجيهي

20:28

عندما تتقدّم المظلومية على الحكمة .. يا خليل الحية: الثورات لا تقوم على التجريح… بل على التقدير

20:23

وزير الإدارة المحلية يتفقد واقع الخدمات في بلديتي الكرك ومؤاب

20:18

ألمانيا تقيم جسراً جوياً إنسانياً مع غزة عبر الأردن

20:12

المومني : جولات الرئيس ليست شكلية ونحن نعتز بكوننا حكومة ميدانية تصل إلى الناس في مواقعهم

20:04

ولي العهد يحضر جانبا من جلسة حول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

19:36

أبو صعيليك يطلق ورقة مفاهيم حول قطاع عام أكثر مرونة

19:30

المشجع الوفي لنادي الحسين الطفل عبدالله العلاونة في ذمة الله

19:22

عطية يوجه 17 سؤالًا نيابيًا حول اتفاقية امتياز تعدين الذهب والنحاس في وادي عربة

19:18

فعاليات “الصين الملونة” تتألق في مهرجان المدينة الدولي ومهرجان جرش للثقافة والفنون

19:17

إدارة التأمين الصحي تنظم محاضرة توعوية في المؤسسة الإستهلاكية المدنية

وفيات
المشجع الوفي لنادي الحسين الطفل عبدالله العلاونة في ذمة اللهوفيات الاثنين 28-7-2025وفيات الأحد 27-7-2025وفيات الجمعة 25-7-2025وفيات الخميس 24-7-2025